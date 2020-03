Ragazza di 16 anni morta di Coronavirus: “Non aveva problemi di salute”

Julie, ragazza francese di 16 anni morta di Coronavirus: “Non aveva problemi di salute”, la testimonianza di sua sorella Manon.

Una studentessa francese di 16 anni senza patologie mediche di base è diventata la persona più giovane a morire di Coronavirus in Europa. Oggi in molti sui social network ricordano l’adolescente, chiamato Julie A., descrivendola come “brillante e molto amata”. Ha ceduto ai problemi respiratori in un ospedale di Parigi mercoledì dopo aver sviluppato un “leggero colpo di tosse” una settimana fa. Sua sorella Manon ha detto che Julie non aveva sofferto di alcuna malattia in precedenza.

La sorella Manon ricorda la ragazza di 16 anni morta di Coronavirus

Manon ha parlato per avvertire le persone che il virus può colpire persone di tutte le età e “nessuno è invincibile”. La giovane, col cuore spezzato dal dolore, ha lanciato un duro monito: “Dobbiamo smettere di credere che il suo virus colpisca solo gli anziani. Nessuno è invincibile contro questo virus mutante. Julie ha avuto solo un leggero colpo di tosse la scorsa settimana. È peggiorato lo scorso fine settimana con il muco e lunedì siamo andati a farla vedere da un medico di medicina generale. Fu lì che le fu diagnosticato un disturbo respiratorio. Prima non aveva avuto particolari malattie”.

Manon accettò di parlare con il giornale Le Parisien e di rilasciare una fotografia di sua sorella, perché voleva avvertire gli altri del rischio di Coronavirus per i giovani. Fino ad ora, molti hanno pensato che solo gli anziani sono in pericolo di morte a causa del virus. Purtroppo anche in Italia in questi giorni stiamo scoprendo che non è così. Al momento, il virus ha superato nel mondo mezzo milione di casi, in Francia se ne contano circa 30mila con 1.700 vittime accertate finora.

