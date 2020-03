Chirurgo di fama mondiale morto per il Coronavirus

Adil El Tayar, chirurgo di fama mondiale esperto di trapianti di organi, è morto per il Coronavirus in un ospedale di Londra.

Un chirurgo esperto di trapianti di organi noto per essere un eccellenza nel suo ambito è morto di Coronavirus. Lo ha affermato la British Transplantation Society. Adil El Tayar ha lavorato in vari ospedali in tutto il mondo tra cui Arabia Saudita, Sudan e nel sud di Londra. L’uomo, secondo quanto affermato dalla sua famiglia, è morto il 25 marzo presso il West Middlesex University Hospital di Isleworth, nella zona ovest di Londra.

La tragica morte di Adil El Tayar, chirurgo morto per Coronavirus

Il dottor El Tayar si era auto-isolato dopo aver sviluppato i sintomi verso metà marzo ed è stato ricoverato in ospedale il 20 marzo. Il 63enne è risultato positivo al coronavirus e ha trascorso i suoi ultimi giorni in terapia intensiva, ha detto suo cugino, il dottor Hisham El Khidir. Ha spiegato il medico: “Suo figlio aveva davvero paura che non ce l’avrebbe fatta. Questa malattia è orribile e causerà maggiore strazio per molte altre famiglie nelle prossime settimane”. Il cugino ha spiegato altresì che la sua famiglia in poche ore ha ricevuto centinaia di messaggi di cordoglio e attestazioni di affetto.

Il dottor El Tayar si è laureato presso l’Università di Khartum nel 1982 e si è trasferito nel Regno Unito nel 1996, dove ha studiato all’Università di West London. Dopo aver lavorato al St George’s Hospital, Tooting, si è trasferito in Arabia Saudita nel 2007, dove ha trascorso tre anni lavorando presso il King Fahd General Hospital di Jeddah. Nel 2011, il dottor El Tayar è tornato nel suo nativo Sudan per aiutare a stabilire un programma di trapianti e ha lavorato presso l’ospedale Ibn Sina di Khartum. Negli ultimi anni, era tornato a Londra.

