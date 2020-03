Coronavirus, Macron con Italia e Spagna: “Europa sia unita”

Il presidente francese Emmanuel Macron nella crisi Coronavirus si schiera con Italia e Spagna e lancia un appello: “Europa sia unita”.

In un post in italiano sul suo profilo Facebook, il presidente francese Emmanuel Macron manifesta solidarietà al nostro Paese per la situazione che sta vivendo. Quindi invita l’Europa a portare avanti una linea comune per fronteggiare il Coronavirus. “Ovunque in Europa, l’epidemia di COVID-19 accelera, si intensifica. In Italia, la state vivendo in prima linea” – scrive il presidente francese – “In questo periodo grave, l’Europa deve essere all’altezza della sua promessa iniziale: la solidarietà tra Stati membri”.

L’appello all’Europa di Macron sul Coronavirus

Sottolinea Macron che “con l’Italia, la Spagna e altri sei partner europei, lanciamo un appello affinché la nostra Europa risponda a questa crisi sanitaria in modo unito ed efficace”. Tra le proposte c’è quella di continuare “ad armonizzare le pratiche nei nostri paesi fondandoci sulle esperienze dei nostri vicini”. Poi ancora: “Uniamo i nostri sforzi, come abbiamo iniziato a fare, per accelerare la produzione e la distribuzione di dotazioni mediche essenziali e consegnarle rapidamente ai servizi e alle persone che ne hanno maggiormente bisogno”.