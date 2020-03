Federica De Denaro: chi è la giornalista e conduttrice televisiva Rai

Chi è la giornalista e conduttrice televisiva Rai Federica De Denaro: dagli esordi con Michele Santoro al ruolo di inviata a Linea Verde.

Inviata di Linea Verde, Federica De Denaro, nata il 23 giugno 1972, è una giornalista e conduttrice televisiva Rai con una lunga carriera alle spalle. A partire dal brillante esordio nel programma Moby Dick di Michele Santoro, si è fatta notare come inviata in molte trasmissioni televisive sulla televisione pubblica. Dopo il programma di Santoro è passata a La vita in diretta, restandoci per circa 10 anni.

Leggi anche –> Chi è Daniele Ferolla, ex Miss Italia e giornalista campana

Carriera e curiosità su Federica De Denaro

Nel corso di questa lunga esperienza, è stata inviata nei più importanti eventi di cronaca e di costume. Inoltre, nella fortunata trasmissione, a partire dal 2010, si è occupata di una rubrica quotidiana di ricette “facili”. Successivamente, ha percorso un viaggio itinerante tra gli chef stellati presenti sul nostro territorio nazionale. Il suo primo libro, intitolato La mia cucina in diretta, pubblicato con Rai Eri nel 2012, è stato finalista nella categoria “Best Tv Celebrity” del Gourmand World Cookbook Awards.

Successivamente, ha dato alle stampe Ricette d’autore, altro libro diventato un best seller. Questo secondo libro, in particolare, è nato da un viaggio all’interno della cucina italiana, andando a raccontare i segreti dei nostri grandi chef stellati. Nella sua più recente esperienza televisiva, Linea Verde Life, racconta le ricette più rappresentative della tradizione regionale italiana.