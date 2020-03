Coronavirus, mesi duri davanti: “Mascherine almeno fino al vaccino”

Ci attendono mesi duri davanti per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, l’assessore lombardo Gallera: “Mascherine almeno fino al vaccino”.

In Lombardia, la situazione Coronavirus sembra essere migliorata e sicuramente nel giro di qualche settimana si potrà lentamente ripartire. La previsione è dell’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, il quale ha commentato, in collegamento con “Mattino Cinque”, gli ultimi dati su contagi e ricoveri.

Gallera su mascherine, distanziamento sociale e contenimento Coronavirus

Ma da parte dell’assessore Gallera arriva anche un monito: “Fino a quando non avremo un vaccino, bisognerà adottare modalità di comportamento a cui non eravamo abituati”. Una di queste sarà quella di circolare comunque con le mascherine. Altra attenzione particolare andrà rivolta al distanziamento sociale. Potrebbe voler dire ad esempio che cinema e teatri riaprirebbero con una capienza ridotta. Non solo: ci potrebbero essere meno tavoli nei ristoranti e locali come pub, birroteche e bar si dovrebbero munire di particolari misure di sicurezza.

“Adesso però dobbiamo fortemente concentraci nel soffocare il virus. Vinciamo questa battaglia, poi ci dedicheremo al resto”, è l’invito che arriva dall’assessore lombardo. Gallera ha sottolineato come “negli ultimi 4 giorni” le cose siano migliorate: il riferimento è soprattutto agli accessi al pronto soccorso. Le misure di contenimento, insomma, sicuramente funzionano ma guai ad abbassare la guardia, intima Gallera. In ogni caso, i dati positivi sono “il segno che il grande sforzo che stiamo facendo sta funzionando”.

