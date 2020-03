Sopravvissuta all’influenza spagnola: morta di Coronavirus

Un’anziana inglese di 108 anni, Hilde Churchill, sopravvissuta all’influenza spagnola, è morta nelle scorse ore di Coronavirus.

Si ritiene che una donna di 108 anni sopravvissuta all’influenza spagnola del 1918 sia diventata la vittima più anziana del coronavirus nel Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano inglese The Guardian. Hilda Churchill è morta in una casa di cura di Salford sabato, ore dopo essere risultata positiva per Covid-19 e solo otto giorni prima del suo 109° compleanno.

Morta di Coronavirus anziana di 108 anni: era sopravvissuta all’influenza spagnola

L’anziana donna era nata nel 1911, l’anno prima che il Titanic affondasse e tre anni prima dell’inizio della prima guerra mondiale. Passarono altri sette anni prima della pandemia di influenza spagnola, che infettò 500 milioni in tutto il mondo e uccise sua sorella. La pandemia di Coronavirus aveva spinto Churchill a ricordare l’influenza spagnola, secondo il racconto di suo nipote, Anthony Churchill. Ha detto l’uomo: “Quando l’ho visitata l’ultima volta, abbiamo parlato di Coronavirus e abbiamo detto che avremmo potuto non vederla per un po’. Ha detto che secondo lei era molto simile all’influenza spagnola ma ai suoi tempi non c’erano aerei e in qualche modo riusciva comunque a diffondersi ovunque”.

Lei e la maggior parte della sua famiglia nella loro casa di Crewe sono stati infettati dall’influenza spagnola, compreso suo padre, che è svenuto per strada, aveva raccontato l’anziana donna al nipote. Sopravvissero tutti tranne la sua sorellina di 12 mesi, Beryl May. “Ricordava di essere rimasta alla finestra della sua camera da letto e di aver visto questa piccola bara che trasportava la sua sorellina che veniva messa in una carrozza e portata via”, ha detto suo nipote. L’uomo ha aggiunto: “Mia nonna diceva che è incredibile che qualcosa che non riesci a vedere possa essere così devastante”.

