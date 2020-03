Coronavirus, misure restrittive: quanto dureranno ancora

Misure restrittive per bloccare il Coronavirus in Italia: quanto dureranno ancora, tutte le ipotesi e le date in campo, si riparte a maggio.

Tra pochi giorni, il 3 aprile, dovrebbero scadere le misure restrittive di contenimento del Coronavirus previste dal governo Conte, ma è già chiaro che queste verranno prorogate. La nuova scadenza, stando a quanto si apprende, dovrebbe essere dopo Pasqua. Il range di date che viene posto all’attenzione va dal 15 al 18 aprile. La prima data utile resta comunque quella del 14 aprile. Ma ovviamente in quel giorno non è previsto alcun ‘permesso’ di circolare liberamente.

Ripartenza a maggio: le misure restrittive sul Coronavirus, fino a quando

L’ipotesi al vaglio e quella che comunque sembra essere la più quotata è quella che lo stop duri due mesi completi, per cui si andrebbe a finire alla seconda settimana di maggio. Si andrà avanti per step e forse a una normalità – come peraltro sottolineano più fonti – si potrà arrivare entro l’estate. In sostanza, il comitato scientifico che lavora fianco a fianco col governo ‘teme’ le festività del 25 aprile e del Primo Maggio, con relativi ponti. Per tale ragione, dopo Pasqua potrebbero riaprire soltanto le attività produttive costrette allo stop nei giorni scorsi.

Da quel momento in poi si attiverà un percorso che porterà alla graduale riapertura di tutte le attività. Ma questo percorso, proprio per evitare assembramenti nelle due festività sopra indicate, potrebbe avviarsi il 4 maggio. Per tale ragione, solo dopo quella data riapriranno gli esercizi commerciali come pizzerie e ristoranti, probabilmente sempre rispettando le norme di distanziamento sociale, quindi il passo successivo sarebbero estetisti e parrucchieri. Infine, riapertura per pub e bar, come per teatri e cinema. Questi ultimi, vista anche l’imminente stagione estiva, potrebbero vedere slittare la riapertura effettiva addirittura a settembre. Intanto, il governo prende tempo e si parla del prossimo DPCM in cui verranno discusse queste misure che potrebbe slittare addirittura a sabato.

