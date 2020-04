Ministro di Israele positivo al Coronavirus: quarantena per Netanyahu

Israele, ministro della Salute positivo al Coronavirus: quarantena per il primo ministro Benjamin Netanyahu, nuovamente in isolamento.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu è tenuto a mettersi in quarantena per la seconda volta in pochi giorni. Sarebbe entrato in contatto con il ministro della sanità Yaakov Litzman, che si è rivelato positivo al Coronavirus durante la notte di mercoledì. Netanyahu rimarrà in quarantena fino a mercoledì. Netanyahu ha concluso il suo autoisolamento mercoledì alle 21:00. Aveva in precedenza incontrato il suo consulente per gli affari di Knesset Rivka Paluch, a cui è stato diagnosticato il virus. Intanto, nel Paese, due terzi dei letti d’ospedale sono assegnati a pazienti affetti da Coronavirus.

Leggi anche –> Coronavirus: morto neonato di 6 settimane, 5mila vittime negli Usa

La situazione Coronavirus in Israele

Anche il direttore del centro medico Hadassah Zeev Rotstein andrà in isolamento dopo l’incontro con il ministro della sanità Yaakov Litzman. In questi giorni, Israele e i palestinesi lottano per contenere un focolaio locale che ha praticamente fermato la vita quotidiana e portato decine di migliaia di persone in quarantena. 6.211 israeliani finora sono risultati positivi al coronavirus; trentuno persone sono morte, 107 sono in gravi condizioni e 83 hanno bisogno della terapia intensiva. Un turista israeliano è morto in Italia. Finora, 241 pazienti che avevano contratto il virus si sono ripresi.

In Cisgiordania, finora sono stati diagnosticati 122 casi. Una donna di 60 anni è morta. A Gaza sono stati diagnosticati 12 casi, i primi due dopo il ritorno dal Pakistan. Il governo israeliano ha intensificato le restrizioni ai movimenti, vietando le riunioni pubbliche, anche per la preghiera, e limitando le uscite a due persone della stessa famiglia. Le autorità hanno anche invitato i cittadini a indossare le mascherine. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele limiterà i movimenti da e verso la città in gran parte ultra-ortodossa di Bnei Brak, che è diventata un focolaio per la diffusione del virus.

Leggi anche –> Coronavirus, proroga di 10 giorni: chiusura totale fino al 13 aprile