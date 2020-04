“Figli Renzi giocano con gli amici”, ex premier replica e denuncia – VIDEO

Un video su Instagram girato da un vicino di casa di Matteo Renzi: “Guardate i suoi figli che giocano con gli amici”, l’ex premier replica e denuncia.

Matteo Renzi è furibondo: l’ex presidente del Consiglio viene accusato da un vicino di casa di aver fatto giocare i suoi figli in giardino con degli amici. Qualcuno sta facendo girare su WhatsApp un video che inchioderebbe l’ex premier alle sue responsabilità di genitore. Secondo l’autore del video, le immagini mostrerebbero i “figli di Matteo Renzi che giocano con i loro amici portati dalla scorta”. Una scena che secondo chi ha girato il video si ripeterebbe ogni giorno, violando le disposizioni sul Coronavirus.

La fake news dei figli di Renzi che giocano con gli amici

Ma l’ex premier smentisce su Twitter questa ricostruzione: “Gira un video pieno di falsità sui miei figli. Una vergogna totale in cui si accusano i ragazzi di violare la quarantena insieme a loro amici. Una fakenews galattica. Finché diffamano me, capisco. Ma i miei figli no! Giù le mani dai miei figli: chiederò i danni in ogni sede”. A quanto pare, le persone ritratte insieme ai figli di Matteo Renzi mentre giocano in giardino sarebbero proprio l’ex presidente del Consiglio e la moglie, Agnese Landini.

Renzi ha dato le proprie spiegazioni in un audio e ora la vicenda potrebbe trasferirsi nelle aule di tribunale: “Non c’è nessuna macchina della scorta che va a prendere qualcuno. C’è un vicino di casa, che sarà denunciato in sede civile e penale, che non soltanto viola ogni tipo di regola registrando un video in casa altrui, con minorenni. Ma poi dice il falso quando parla di cinque persone amiche di Renzi. I due presunti amici siamo io e Agnese, babbo e mamma”.

