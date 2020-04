Coronavirus: l’avvocato Taormina denuncia il governo Conte – VIDEO

L’avvocato Carlo Taormina denuncia il governo Conte per la gestione dell’emergenza Coronavirus: “40 giorni di ritardo nelle decisioni”.

“Noi siamo governati da dei criminali ed è necessario prenderne atto, perché non può continuare questa opera di distruzione a tutto quello che appartiene ai nostri valori sociali e morali”. Queste le parole dell’avvocato Carlo Taormina, il quale ha spiegato di aver presentato denuncia all’autorità giudiziaria di Roma, per quella che definisce una cattiva gestione dell’emergenza Coronavirus.

La video denuncia dell’avvocato Taormina sul Coronavirus

Qualche giorno fa, in un post su Facebook, il noto legale Taormina definisce “cialtroni” i governatori e “tromboni” i medici che stanno affrontando l’urgenza, e minaccia di denunciare anche i magistrati. Questo dovrebbe avvenire, ribadisce, se anche loro si tireranno indietro e non andranno avanti nei procedimenti giudiziari. In particolare, il mandato all’autorità giudiziaria è per capire se rispetto alle migliaia di vittime ci siano state “gravissime condotte omissive messe in atto dai nostri governanti e dai consulenti che li hanno assistiti”.

Si parla di “circa 40 giorni”, ovvero dal 31 gennaio ai primi di marzo, in cui “nessuna forma di tutela è stata assunta”. Parole durissime quelle dell’avvocato Carlo Taormina, che fanno il paio con altre denunce simili. Infatti, più di un legale in questi giorni si è mosso per denunciare quanto accaduto. Dal marchigiano Sandro Giustozzi all’abruzzese Luca Di Carlo, diversi hanno assunto iniziative simili. L’avvocato Taormina ha chiesto il sostegno dei “cittadini onesti e rispettosi delle istituzioni” e in queste ore in molti stanno mostrando solidarietà nei confronti della sua iniziativa. Su Facebook la lunga video denuncia dell’avvocato Taormina. Il legale ha postato nelle scorse ore una diretta per motivare le sue ragioni.

Pubblicato da Carlo Taormina su Venerdì 3 aprile 2020

