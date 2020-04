Coronavirus, infermiera positiva in giro: “Dovevo buttare la spazzatura”

Stretta sui controlli per sanzionare chi non osserva le norme, infermiera positiva al Coronavirus esce di casa: “Dovevo buttare la spazzatura”.

All’aumento dei tamponi, che ha ‘stanato’ persone senza sintomi e con sintomi lievi, vengono aggiunte nuove misure di contenimento del Coronavirus. In particolare, per questo weekend, si parla di nuove strette sui controlli. Da Milano a Napoli, infatti, le autorità locali sono in azione per evitare che le persone possano pensare a un allentamento delle misure. Tante le persone che vengono segnalate in giro e molti corrono ai ripari. Ci sono poi, in alcune situazioni, le responsabilità di alcune amministrazioni locali.

Bloccata infermiera positiva al Coronavirus, nuova stretta sui controlli

Stamattina intanto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato maggiori controlli: “In molti mi state scrivendo che che c’è troppa gente in giro, obiettivamente c’è più gente in giro. Quello che ho fatto stamattina è convocare il capo della polizia locale alle nove, gli ho chiesto di fare più controlli. La stessa richiesta l’ho fatta al prefetto”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal direttore di RaiNews, Antonio Di Bella, ha ribadito il concetto: “Il distanziamento sociale è l’unica arma per ridurre il contagio e dobbiamo insistere su questa strada, l’unica al momento che dà certezze”.

Insomma, l’invito è a proseguire con il distanziamento sociale, stando a casa: “La prima mattonella per ricostruire l’edificio dell’Italia è vincere la battaglia sanitaria in corso altrimenti non ci potrà essere una ripartenza di natura economica sul terreno dello sviluppo”, rileva Speranza. Troppe sono le inosservanze delle misure di contenimento e alcuni episodi sono estremamente censurabili. Il caso più eclatante a Fano, dove per strada è stata rintracciata dalla polizia municipale addirittura un’infermiera, che nei giorni scorsi era risultata positiva al Coronavirus. A quanto pare, la donna era in compagnia di marito e due figli, abbastanza distante da casa. Lei da parte sua ha spiegato di essere soltanto uscire a buttare la spazzatura.

