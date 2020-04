La Spada di San Michele in processione contro il Coronavirus – VIDEO

La processione di Monte Sant’Angelo sul Gargano, la Spada di San Michele liberata dalla teca e l’esortazione contro il Coronavirus.

Ci sono episodi che passeranno alla storia d’Italia una volta passata la pandemia di Coronavirus: gesti piccoli e grandi compiuti da persone che non si sono tirate indietro in queste settimane. Il sacrificio di 90 medici che hanno contratto il virus e hanno perso la vita, ad esempio, pur di non venire meno alla propria etica. In questo ambito, anche da parte della Chiesa Cattolica l’impegno è grande e alcuni gesti resteranno scolpiti nella mente. Senza dubbio uno di questi è la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta.

Coronavirus, Spada di San Michele in processione: l’esortazione contro la pandemia

Immagini che ricorderemo per sempre come quelle che arrivano in queste ore da Monte Sant’Angelo, sul Gargano. Qui si trova la Grotta di San Michele Arcangelo. Due giorni fa, in occasione della Domenica delle Palme è avvenuto un evento storico. La spada dell’Arcangelo è stata portata in processione per le strade deserte per benedire il mondo contro la pandemia. Un’intercessione che è un evento quasi unico: ha infatti un solo precedente, quello del 1656, quando la spada del santo venne estratta e portata in processione per invocare la benedizione contro l’epidemia di peste.

Solo una volta all’anno, in occasione della solennità dei Santi Arcangeli, il 29 settembre, la spada di San Michele esce dalla sua teca e sfila in processione. L’evento straordinario si è concluso con la benedizione a tutti i popoli. Tra i simboli sacri rivolti ai quattro angoli del mondo anche la Croce che Federico II donò al Santuario di San Michele dopo la Crociata del 1227. Questo contiene – secondo la dottrina cattolica – un frammento della croce di Gerusalemme su cui venne inchiodato Gesù. “Difendi con la tua spada il nostro paese da questa pandemia”, l’esortazione a San Michele Arcangelo da parte del sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo.

