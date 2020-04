Coronavirus: Alessia e Cinzia sposano gratis medici e infermieri

L’amore ai tempi del Coronavirus: le wedding planner sarde Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia sposano gratis medici e infermieri.

Come coronare il proprio sogno d’amore ai tempi del Coronavirus? Ci pensano due wedding planner sarde Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, che organizzano gratis le nozze per medici e infermieri. Alessia e Cinzia sono state tra le prime a portare in Sardegna il Wedding Planning e l’organizzazione di matrimoni in spiaggia e all’aperto. Oggi sono conosciute anche fuori dai loro confini regionali.

Leggi anche –> Coronavirus, restare chiusi in casa: consigli su come reagire

Il gesto di Alessia e Cinzia: wedding planner ai tempi del Coronavirus

La loro idea in tempo di Coronavirus ha fatto presa in tutta Italia. Spiegano sul profilo Facebook di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, la società di wedding planning della quale sono proprietarie: “Qualche settimana fa stavamo pensando un modo per poter ringraziare chi rischia la vita per tutti noi. Organizziamo matrimoni da tanti anni, perché non farlo donando la nostra professionalità nella consulenza e organizzazione di matrimoni a medici e infermieri che lavorano nei reparti della sofferenza per Covid – 19?”. Nasce così l’idea di ‘sposare gratis’ gli operatori sanitari.

L’iniziativa delle due donne, uniche referenti regionali dell’Italian Wedding Awards, ha fatto breccia in tutta Italia. “Abbiamo voluto estendere l’invito ai colleghi della grande e generosa famiglia di Italian Wedding Awards”, spiegano. Adesso, nel giro di pochissimo tempo, ogni Regione avrà uno o più punti di riferimento per gli “angeli operativi”, come Alessia e Cinzia li hanno chiamati, che vogliano convogliare a nozze. Le due wedding planner rassicurano inoltre tutti gli sposi per il futuro: molti matrimoni programmati in questo periodo sono saltati, ma loro sono fiduciose che le nozze potranno essere celebrate tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Un buon auspicio per tutti: futuri sposi, organizzatori di eventi, ma anche per l’intera popolazione italiana, ‘spaventata’ da quanto potrà durare ancora questa situazione d’emergenza.

Leggi anche –> Paola e Michele, Romeo e Giulietta ai tempi del Coronavirus