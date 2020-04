Paola e Michele, Romeo e Giulietta ai tempi del Coronavirus

Romeo e Giulietta ai tempi del Coronavirus: la storia di Paola e Michele, nata sui balconi di Verona durante uno dei tanti flash mob.

Paola Agnelli, 39 anni, avvocata, e Michele D’Alpaos, 38 anni, bancario, residenti a Verona, hanno una storia d’amore molto particolare. I loro destini si sono incrociati al ‘balcone’ e per questo a qualcuno – visto anche il luogo di residenza – hanno ricordato Romeo e Giulietta. In realtà, in questo caso nessuno dei due viene contrastato nell’incredibile storia che stanno vivendo e che parte il 17 marzo di quest’anno. Sotto contenimento domestico forzato a causa del Coronavirus.

La storia di Paola e Michele, ovvero Romeo e Giulietta ai tempi del Coronavirus

A farli incontrare è stato un Cupido che oggi veste i panni della sorella di Paola, che si chiama Lisa e fa la violinista. Lo scorso 17 marzo, appunto, la giovane donna come decine di migliaia di italiani raccoglie la sfida di suonare o cantare un brano dal balcone di casa. Imbraccia il suo violino e suona We are the champions dei Queen. Al suo fianco c’è Paola, sul balcone di fronte Michele, che più che dalle note del noto brano è colpito da quella donna che non ha mai visto. Una breve ricerca su Instagram, qualche scambio di messaggi e nasce qualcosa.

Ovviamente, bisognerà attendere la fine della quarantena, per capire se una volta incontratisi i due riusciranno anche a stare insieme. Intanto però per Paola e Michele è stato come tornare all’adolescenza, a quegli sguardi con la ragazzo o il ragazzo di un’altra classe che si incrociano a scuola e che in tutti i modi tentano di farsi notare. Si dicono “innamorati pazzi” e si chiamano dieci volte al giorno. La loro storia non passa peraltro inosservata, in un momento difficile e di lutto come questo fa sorridere ed è un segnale di speranza. Per questo, prima il quotidiano locale L’Arena, poi alcune testate nazionali, si occupano di loro. I novelli Romeo e Giulietta arrivano anche a raccontarsi in televisione. Il prossimo step è attendere la fase 2 per incontrarsi. Mantenendo però il distanziamento sociale.

