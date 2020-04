Ponte crollato ad Aulla: “C’è odore di gas, scappate” – VIDEO

By

Dramma sfiorato in Toscana, ponte crollato ad Aulla: “C’è odore di gas, scappate”, le prime immagini video del disastro, vivo per miracolo.

Forse stavolta l’appello a restare a casa a causa del Coronavirus ha salvato altre vite umane, ma il virus non c’entra nulla. Un drammatico crollo si è consumato stamattina sul ponte che collega l’abitato di Santo Stefano Magra con Albiano, nel territorio di Aulla, in provincia di Massa-Carrara. La struttura, da quanto si apprende, ha ceduto improvvisamente. Sul posto sono rapidamente giunti i vigili del fuoco.

Coinvolto un mezzo nel ponte crollato ad Aulla

Nel crollo del ponte, è rimasto coinvolto un furgone del corriere Bartolini. Le prime immagini mettono i brividi: il ponte si è praticamente piegato su sé stesso. Secondo quanto appreso, la persona che era a bordo del furgone si è riuscita a salvare. Si sta cercando di capire se si tratta di un cedimento strutturale o se le cause siano da attribuire ad altro. Infatti, nella zona si sente un forte odore di gas. Gli accertamenti sono in corso tuttora, ma non è escluso che possa appunto trattarsi di una fuga di gas.

“C’è rischio esplosione ragazzi, bisogna andare via. C’è odore di gas, scappate”, sottolinea uno dei testimoni e soccorritori presenti sul posto. “Porca vacca, c’è uno laggiù”, aggiunge un altro testimone arrivato poco dopo il crollo, riferendosi al corriere rimasto bloccato in mezzo al ponte crollato col suo mezzo. I soccorritori iniziano poi a urlare chiedendo ai presenti di allontanarsi, proprio per il rischio di esplosione.

