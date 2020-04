Allen Garfield: il noto attore morto di Coronavirus, il dolore degli amici

Addio al noto attore Allen Garfield, aveva recitato con Jack Lemmon e Walter Matthau: morto di Coronavirus a 80 anni, il dolore degli amici.

L’attore Allen Garfield è morto all’età di 80 anni in seguito a complicanze del coronavirus. Era un veterano del cinema ed era noto tra l’altro per le apparizioni in Beverly Hills Cop II e Nashville. Tra le altre sue pellicole, il film del 1974 Prima pagina, al fianco di Jack Lemmon e Walter Matthau, due mattatori della comicità made in Usa. Si era ritirato dalle scene nel 2002. La morte è stata confermata dalla sorella di Garfield, Lois Goorwitz, dell’Associated Press, che ha affermato che la morte dell’attore era dovuta a complicazioni di Covid-19.

Chi era l’attore Allen Garfield, ucciso dal Coronavirus

L’attore è deceduto in una casa di cura a Los Angeles il 7 aprile. Allen Garfield era residente presso la Motion Picture Television Fund Home, una struttura di pensionamento residenziale per persone che lavoravano nell’industria cinematografica e televisiva. Martedì, Deadline ha riferito che due residenti nella struttura infermieristica sono morti a seguito di complicanze legate al virus, con quattro membri dello staff testati positivamente. Uno dei due deceduti si è appreso poi essere il noto attore, che in carriera ha recitato per molti grandi registi, esordendo con Brian De Palma, in Ciao America! del 1968.

Ha lavorato anche per Woody Allen, John G. Avildsen, Francis Ford Coppola, Billy Wilder, Wim Wenders, Roman Polanski, Robert Altman. James Woods, con cui ha recitato nel tv-movie Citizen Cohn, ha twittato: “Allen ed io eravamo amici sin dai primi giorni insieme come attori”. In tanti hanno reso omaggio al noto attore e caratterista, che ha ricoperto molti ruoli amatissimi dal pubblico.

