Coronavirus, Renzo Arbore: ipotesi nuovo programma – VIDEO

Renzo Arbore, appello a restare a casa del mattatore foggiano: arriva l’ipotesi di un nuovo programma ai tempi del Coronavirus.

Torna ospite in tv Renzo Arbore, che partecipa alla trasmissione I fatti vostri, condotta da Giancarlo Magalli. Qualche giorno fa, il mattatore foggiano è intervenuto ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ spiegando di essere stato poco bene: “Sono molto preoccupato. Ho avuto la broncopolmonite a Natale, sono stato 40 giorni chiuso ma sono guarito. Ora sto benissimo ma avendo avuto quella complicazione devo stare molto attento a non uscire”. Insomma, a Radiouno Rai confessa che la sua ultima uscita risale a oltre un mese fa e raccomanda i cittadini campani a fare altrettanto.

Leggi anche –> Ma la notte no: il brano di Arbore un inno contro il Coronavirus – VIDEO

Appello a restare a casa di Renzo Arbore: nuovo programma per lui?

Questo l’appello di Renzo Arbore, tra il serio e l’ironico: “Dico soprattutto agli amici napoletani: evitate il lanciafiamme di De Luca! Ho visto alcune immagini di Napoli, con alcuni che camminano per i vicoli come se niente fosse, una cosa che succede non solo lì, certo, ma i napoletani devono esser molto attenti, non si può uscire”. Il celebre conduttore e cantante preferisce però evitare paragoni fuorvianti con la guerra: “Non c’è paragone, la guerra è la cosa più brutta del mondo. C’era il coprifuoco, noi bambini eravamo terrorizzati. La guerra la è peggiore iattura che si possa vivere”.

Qualche giorno fa, Renzo Arbore è poi tornato in televisione, ospite della sua amica di sempre, Mara Venier, a Domenica In. I due sono stati anche insieme molti anni fa e in diretta televisiva hanno ripercorso alcuni momenti della loro storia d’amore, sempre con la consueta ironia. Poi, collegato con Francesca Fialdini a ‘Da noi… A ruota libera’ spiega di essere pronto a tornare in tv. “La nostra Rai, in questa congiuntura dolorosissima, dovrebbe distrarre il pubblico riproponendo del cinema importante e fiction che la nuova generazione non ha visto e che la vecchia rivedrebbe con grande piacere” – afferma il noto conduttore – “Sto discutendo con alcuni direttori per inventare una formula in questo periodo, stiamo vedendo se si riesce a fare da casa mia un programma tv. Io sono un navigatore della Rete”.

MA LA NOTTE NO [ANTIVIRUS VERSION] MA LA NOTTE NO [ANTIVIRUS VERSION]#iorestoacasamo con Maurizio Casagrande and friendswww.renzoarborechannel.tv Pubblicato da RENZO ARBORE – Pagina Ufficiale su Martedì 31 marzo 2020

Leggi anche –> Coronavirus, restare chiusi in casa: consigli su come reagire