L’incredibile impresa sportiva di Fabio Faggiani, 70 km di maratona domestica contro il Coronavirus: “Non importa cosa trovi alla fine di una corsa”.

Avrebbe dovuto partecipare alla Maratona di Milano, annullata come tutte le manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali. Così, Fabio Faggiani, di Tolfa in provincia di Frosinone, ha pensato bene di ‘tentare l’impresa’ dentro la sua abitazione. Un gesto che è estremamente simbolico prima che sportivo. Infatti, il maratoneta ha percorso ben 70 km all’interno di casa sua, correndo per 40 km attorno a un tavolo. Di imprese simili ne abbiamo viste diverse in questo periodo, ma la sua ha un fascino speciale.

L’impresa da Guinness di Fabio Faggiani: la sua maratona contro il Coronavirus

Le sue parole sono di soddisfazione per quanto ha compiuto: “Non importa cosa trovi alla fine di una corsa. L’importante è quello che provi mentre stai correndo”. I suoi 70 km corsi, ben più della classica maratone, sono così suddivisi: un perimetro di 15 metri intorno a un tavolo, completando 2.800 giri cui il runner ha aggiunto: 28 chilometri nel cortile di casa, in un perimetro di 25 metri, girando 1.120 volte per un totale complessivo di 3.920 giri. Un’impresa da Guinness e infatti Fabio Faggiani non nasconde di sperare di entrare nell’annuario delle imprese: “Ho sicuramente fatto più km del maratoneta professionista cinese di Wuhan, diventato famoso per la maratona corsa intorno al letto”.

Un’impresa che comunque non è passata inosservata: la cronaca nazionale e locale ha seguito il suo gesto che non è solo sportivo, ma ha un altissimo valore simbolico. Di lui hanno scritto giornali e siti Internet e la sua storia è arrivata anche in televisione. Il maratoneta, tra gli altri, è ospite dei Fatti Vostri, la storica trasmissione di Raidue condotta da Giancarlo Magalli. Il percorso è stato completato in quasi nove ore e Fabio Faggiani ha una dedica speciale: “Dedico questa impresa a tutti i professionisti della sanità che giorno dopo giorno stanno cercando di salvarci dal baratro in cui sembra di essere precipitati spero che questa sfida possa comunque servire come esempio”.

