Giovane mamma di 4 gemellini morta di Coronavirus

Una mamma di cinque figli, dei quali quattro piccoli gemellini, è morto nel Regno Unito dopo aver contratto il Coronavirus.

Shabnum Sadiq, che ha prestato servizio nel consiglio comunale di Slough, nel Berkshire, è morta dopo aver subito “complicazioni” a causa del COVID-19 il 6 aprile scorso. La giovane mamma di 39 anni lascia il marito e 5 figli, dei quali quattro gemelli. Il fratello della signora Sadiq, che vive nel Regno Unito, ha detto a Sky News che la sorella avrebbe visitato il Pakistan nella prima settimana di marzo per il matrimonio di un parente con suo marito Khizwan. Ha aggiunto che la signora Sadiq si è ammalata pochi giorni dopo essere stata lì, ed è stata ricoverata in un ospedale nella capitale Islamabad il 12 marzo.

La morte di una giovane mamma di 4 gemellini uccisa dal Coronavirus

Quindi è stata attaccata a un ventilatore per 24 giorni dopo che i medici hanno rivelato che aveva contratto il Coronavirus. La signora Sadiq ha subito un arresto cardiaco in ospedale e suo marito è ora bloccato in Pakistan e non può ottenere un volo di ritorno perché vengono cancellati. Il fratello della donna è sconvolto dell’accaduto. Ha detto: “Non avevo idea che la mia sorellina non sarebbe tornata da questo viaggio. C’è stato così tanto amore per lei, così tante persone si sono messe in contatto e ci hanno raccontato dell’incredibile lavoro che ha svolto come consigliera nel suo collegio elettorale”.

La giovane donna, impegnata soprattutto nei diritti delle donne e dell’infanzia, lascia dunque un vuoto tra coloro che l’hanno conosciuta. Il presidente del consiglio James Swindlehurst ha dichiarato: “Questo è molto scioccante per tutti noi e i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici”. Ha ricordato il contributo della giovane mamma nel lavoro delle istituzioni e ha concluso: “Abbiamo lavorato insieme da vicino e personalmente mi mancherà molto profondamente. Questa è una perdita significativa per il consiglio e la città, ma non è nulla in confronto alla perdita che la sua famiglia, gli amici intimi e la comunità stanno vivendo in questo momento”.

