Alberto Mantovani: chi è il celebre immunologo italiano

Chi è il celebre immunologo italiano Alberto Mantovani: carriera e curiosità, i riconoscimenti e i ruoli che ha ricoperto nel corso degli anni.

Laureato summa cum laude in medicina e chirurgia nel 1973 a Milano, sua città dove è nato nel 1948, Alberto Mantovani tre anni dopo ha conseguito la specializzazione in oncologia a Pavia. Oggi è uno dei più noti e apprezzati immunologi non solo a livello nazionale. In seguito alla laurea, ha lavorato in Inghilterra al Chester Beatty Research Institute di Belmont. Qui ha approfondito gli studi di Robert Evans e Peter Alexander. Ha quindi lavorato negli Stati Uniti, presso il National Institutes of Health di Bethesda.

Cosa sapere sul noto immunologo Alberto Mantovani

Tornato a Milano, ha prestato servizio presso l’istituto Mario Negri e l’Istituto Clinico Humanitas, di cui dal 2005 è il direttore scientifico e presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca. Professore ordinario di patologia generale presso l’Università degli Studi di Milano dal 2001 al 2014, negli ultimi anni è divenut docente di patologia generale presso l’Università Humanitas e presidente dell’International union of immunological societies (IUIS). I suoi studi sul ruolo dei macrofagi nei tumori hanno avuto rilievo internazione.

Nei primi anni Ottanta il suo gruppo di ricerca ha scoperto una proteina, nota come Monocyte Chemotactic Protein-1/CCL2[4], che fa parte della grande superfamiglia delle chemochine. Queste fanno a loro volta parte della famiglia delle citochine. Dallo studio della regolazione delle citochine, Mantovani ha ottenuto grandi passi in avanti nella ricerca e identificazione del principio di funzionamento del recettore decoy per l’interleuchina-1. In anni recenti, un suo studio pubblicato sulla rivista Cell ha dimostrato che il gene PTX3 – da lui precedentemente scoperto è capace di frenare il cancro. Tiene infatti sotto controllo l’infiammazione. Il luminare italiano è uno dei 100 immunologi più citati degli ultimi 20 anni dalla letteratura scientifica internazionale.

