Sara Mariucci, la bimba che vide la Madonna prima di morire

Anna Armentano e la figlia Sara Mariucci, la storia della bimba che vide la Madonna prima di morire: i miracoli e il misticismo.

Una vicenda che ancora fa discutere molto quella della piccola Sara Mariucci, nata il 31 dicembre 2002, secondogenita di Anna Armentano e di Michele Mariucci, originari di Gubbio. La sua vita si è prematuramente conclusa il 5 agosto 2006, ad appena tre anni e mezzo, in seguito a una tragedia. Quel giorno, la bambina era in vacanza con la sua famiglia in Calabria: erano al mare e le si allontanò verso le motociclettine per bambini che erano su una pedana metallica. Improvvisamente queste andarono in cortocircuito, fulminando la piccola.

La storia di Sara Mariucci e l’incontro con Mamma Morena

Grande fu lo strazio e il dolore dei genitori, intanto la mamma di Sara era turbata da una confessione che la piccola le aveva fatto poche ore prima di morire. La bambina le aveva chiesto di raccontarle una storia, ma fu poi lei a raccontare alla sua mamma un episodio che aveva colpito la donna e che oggi è diventato la sua testimonianza di fede. “Quando ero piccola piccola, ero in un posto lontano lontano, meraviglioso, su una nuvoletta”. La bimba aggiunse che si trovava con Mamma Morena. La madre non capisce il riferimento, ma è turbata e racconta tutto al marito e alla sorella.

La descrizione fisica di Mamma Morena nei sogni della figlia è di una donna dall’aspetto angelico e con i capelli blu. Il giorno dopo, Anna Armentano rimprovera la figlia mentre gioca sulla spiaggia e la bambina torna a nominare Mamma Morena: “Lei non mi sgrida mai”, le dice. Poco dopo la tragedia e due giorni dopo a Gubbio si svolgono i funerali. Sarà il padre della piccola, Michele, nello sconforto per quanto accaduto, a scoprire che in Bolivia, a Copacabana, esiste un santuario dedicato alla Madonna Morena, che si festeggia proprio il 5 agosto. Un mese dopo, Michele e Anna con la sorella Rosa, si recano in pellegrinaggio a Copacabana nel santuario della Madonna Morena.

I miracoli e il misticismo della piccola Sara

Un anno dopo, accade un altro fatto strano: un fotoreporter milanese chiede di poter fotografare la mamma di Sara nella chiesa dei San Martino in Colle dove si era svolto il funerale con il santino della figlia in mano. Resta incredulo quando vede la foto: “Tutte le immagini erano in positivo, tranne Sara che era in negativo”. Negli anni successivi, infine, sono molte le persone che sostengono di essere andate in pellegrinaggio sulla tomba della bambina e poi di aver ricevuto guarigioni miracolose.

Il vescovo emerito di Gubbio, monsignore Ceccobelli, ritiene che questa vicenda non sia stata manipolata: “La piccola ha detto alla mamma di preferire di andare da Mamma Morena. Sara, una bambina che non è stata manipolata, ma ha sperimentato un incontro. C’è da prendere atto di tutto questo, divulgando questa meravigliosa storia”. I genitori di Sara Mariucci in questi anni hanno girato il mondo, raccontando quella che è un’esperienza di fede che li ha cambiati profondamente.

