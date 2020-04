Amico di Trump Morto Dopo Aver Contratto il Coronavirus

Un amico e finanziatore di Donald Trump, l’immobiliarista Stanley Chera, morto dopo essere stato infettato dal Coronavirus.

L’amico e donatore del presidente Donald Trump, lo sviluppatore immobiliare Stanley Chera, è morto dopo essere stato infettato dal Coronavirus. La sua morte è avvenuta nella giornata di sabato ed è stata confermata nelle scorse ore anche dalla Casa Bianca. Trump aveva parlato durante i recenti briefing della Casa Bianca di un amico che era in coma e gravemente malato dopo aver contratto il virus. Il presidente Usa lo aveva definito “una persona tosta”. Ma Stanley Chera non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il Covid-19.

Stanley Chera, amico e finanziatore di Trump, morto di Coronavirus

Donald Trump ha spiegato che l’uomo si è sentito male “ed è andato in ospedale, e il giorno dopo, è entrato in coma… non sta andando bene”. Si è poi scoperto che si trattata di Chera, il quale ha fondato e diretto Crown Acquisitions a New York. Dal 2016 al 2019, Chera ha donato un totale di $ 402.800 a Donald J. Trump per President Inc. e Trump Victory, organizzazioni dedicate a sostenere la presidenza di Trump, secondo i documenti della Federal Election Commission. Ha inoltre intrattenuto rapporti di affari con Jared Kushner, consigliere e genero di Donald Trump, marito di Ivanka Trump.

Più volte in questi anni i destini del presidente e dell’amico Stanley Chera si sono incrociati anche in occasioni pubbliche. Chera ha presentato Trump alla parata del veterano di New York City lo scorso novembre, chiamando il presidente “mio caro amico”. Trump ha chiamato Chera ad un raduno del 2019 a Grand Rapids, nel Michigan, descrivendolo come “uno dei più grandi costruttori e persone immobiliari del mondo”. Trump lo ha definito “un ragazzo eccezionale ed è stato con me sin dall’inizio”.

