Katie, giovane infermiera di 21 anni, morta di Coronavirus

By

Il dramma di Katie Horne, infermiera inglese di 21 anni, morta di Coronavirus: lo strazio dei suoi familiari, cosa è accaduto.

La famiglia di un’infermiera di 21 anni deceduta per il Coronavirus afferma di essere “completamente devastata” dalla sua morte. Katie Horne, di Burgess Hill, nel Sussex, è stata ricoverata in ospedale circa quattro settimane fa con gravi problemi al fegato. Sua sorella Emma ha spiegato che aveva bisogno di un trapianto, ma contrasse il Covid-19 e morì sabato. “La gente deve capire quanto sia grave”, ha detto alla BBC.

Leggi anche –> Coronavirus, restare chiusi in casa: consigli su come reagire

La battaglia di Katie Horne, sconfitta dal Coronavirus

Emma ha detto che sua sorella era stata sottoposta a test perché stava male, quindi si è chiarito che aveva dei gravi problemi epatici. Inizialmente è stata ricoverata al Princess Royal Hospital di Haywards Heath. Ma divenne chiaro che aveva bisogno di un trapianto e fu trasferita al King’s College Hospital di Londra. Tuttavia, “è risultata positiva per Covid, quindi non poteva andare nella lista dei trapianti”, ha detto Emma. La battaglia di Katie Horne è durata 12 giorni, poi sabato la notizia che non ce l’aveva fatta.

Sua sorella Emma ha detto: “Se qualcuno avesse avuto bisogno di qualcosa, avrebbe potuto sempre contare su Kate che era lì. Era così piena di vita e felice. Non ci possiamo credere. Siamo assolutamente distrutti”. Tilly Carter, un’amica di Katie, le ha reso omaggio su Facebook. Ha detto: “Il paradiso ha guadagnato un altro angelo … Sarà sempre amata e sarà per sempre nei nostri cuori”. La famiglia sta ora cercando di organizzare un funerale, tra le tante difficoltà legate al blocco: saranno presenti non più di una decina di persone, ha spiegato Emma Horne.

Leggi anche –> Giovane mamma di 4 gemellini morta di Coronavirus