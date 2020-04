Gloria Zara positiva al Coronavirus: diventare mamma di Lisa

La storia di Gloria Zara, una giovane donna risultata positiva al Coronavirus: diventare mamma di Lisa, “raggio di sole” in piena emergenza.

Un “raggio di sole”, così il sindaco Ugo Arnulfo e tutta l’Amministrazione comunale di Dogliani, nel cuneese, avevano definito la nascita della piccola Lisa. La bambina è venuta al mondo il 15 marzo in piena emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi, sia lei che la mamma, Gloria Zara, sono tornate a casa. Nel paese di nemmeno 5mila abitanti, nelle Langhe, grande la festa, pur rimanendo ovviamente chiusi in casa. La mamma della piccola si è ammalata, come la bisnonna Gemma Ferrero. Il padre Alin Dumitru e la primogenita, Olivia, sono stati messi in isolamento.

Lisa nata in emergenza Coronavirus: lei e la mamma Gloria Zara tornate a casa

La donna, in un’intervista a ‘La Stampa’, racconta della sua sensazione e delle sue paure: “Ho realizzato come stavo davvero solo dopo il cesareo, quando ho capito che non riuscivo a respirare da sola. Avevo paura che tutto ciò potesse accadere anche a mio marito e alle bambine: non avrei potuto sopportare una sofferenza simile”. Qualche giorno fa, la stessa amministrazione di Dogliani ha annunciato il ritorno a casa di madre e figlia: “Ora sono riunite a casa con il papà e la sorellina, anche loro negativi e tutti in ottima forma. Il piccolo raggio di sole è finalmente arrivato a Dogliani”.

Il papà di Lisa, dopo il parto della moglie Gloria, aveva evidenziato: “Non pensavamo che le prime difficoltà sarebbero giunte per una malattia nuova, ma stringendoci la mano anche a distanza e stringendola virtualmente ad ognuno dei nostri compaesani, riusciremo a dimostrare che tutto si può vincere”. La bisnonna di Lisa è ancora in ospedale in isolamento, anche se sulla via della guarigione e a lei la nipote Gloria Zara ha dedicato su Facebook parole di incoraggiamento nel giorno di Pasqua, che è stata costretta a passare in solitudine.

