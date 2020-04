Guillermo Mariotto Coronavirus: la scelta solidale dello stilista

La scelta solidale dello stilista Guillermo Mariotto in emergenza Coronavirus: prepara da mangiare per i senzatetto e per i bisognosi.

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà da parte di personaggi famosi in emergenza Coronavirus. Ad esempio, lo stilista Guillermo Mariotto prepara da mangiare per i senzatetto e per i bisognosi. Lo fa in collaborazione con una Onlus e la sua iniziativa è stata raccontata nel corso della trasmissione di Raiuno, Storie Italiane. I beneficiari di questa iniziativa sono i senzatetto che vivono presso le stazioni di Roma Termini e Roma Tirburtina.

Coronavirus: Guillermo Mariotto prepara pasti caldi per gli ultimi

Guillermo Mariotto ha raccontato in televisione: “Grazie a te, Eleonora, i miei appelli sono stati ascoltati e sono arrivate migliaia di vaschette di alluminio, di quelle che si usano per mettere il cibo, ma anche moltissimi ingredienti, come uova”. Eleonora Daniele, conduttrice del programma, ha replicato: “Dobbiamo dire grazie al pubblico di Storie Italiane, che è sempre molto attento e molto disponibile, soprattutto nei momenti di grande difficoltà e sofferenza, quando ci si unisce”.

La nota conduttrice ha anche ribadito il proprio ringraziamento al noto stilista per quanto sta facendo in tempi di quarantena. Quindi ha rilevato: “Siamo abituati a vederti il sabato sera su Raiuno. Oggi, invece, ti vediamo così, mentre spendi il tuo tempo per gli altri, per i poveri, non certo per divertirti e non come quei disgraziati che in questo periodo pensano di andare a fare le gite fuori porta, infischiandosene delle regole”. Lo stilista ha anche raccontato, infine, i menù che vengono prodotti: “Oggi sto preparando uova in trippa, un piatto romano per la cui preparazione bisogna fare tante, davvero tante frittate, quindi i poveri assumeranno proteine, dato che non possono mangiare sempre pasta. Ieri, invece, abbiamo servito del pollo. Siamo in tantissimi a cucinare e ogni giorno offriamo un pasto diverso”.

