Che fine ha fatto Luciana Martinelli: il caso della scomparsa di una giovane di Roma, della quale non si hanno notizie dal 4 aprile scorso.

Luciana Martinelli è sparita nel nulla a Roma la notte tra venerdì e sabato 4 aprile di quest’anno. In questi giorni, aumenta la preoccupazione sulla sua sorte. 27 anni, occhi verdi e capelli rossi, alta un metro e sessanta, quando è uscita di casa la giovane indossava un lungo cappotto verde militare e dei jeans. La sua scomparsa è avvenuta nella zona della Tiburtina. Un segno particolare è un tatuaggio che ha la ragazza sulla spalla sinistra: raffigura un cagnolino che porge la zampa a una mano.

Il caso della scomparsa della giovane romana Luciana Martinelli

Secondo quanto si apprende, Luciana Martinelli, che fa l’insegnante di lingue, prima di far perdere le proprie tracce avrebbe litigato con i familiari prima di sparire nel nulla. La giovane romana è una grande appassionata di cani e frequentava un corso online rivolto a educatori cinofili. In questi giorni, sono state davvero molte le segnalazioni e anche grazie alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ e ai suoi telespettatori si è arrivati a una svolta, con il ritrovamento dell’auto della ragazza, una Volkswagen Up nera con sedili rossi.

Successivamente, sono giunte altre segnalazioni, che spiegano come la ragazza sia ancora a Roma e sarebbe stata avvistata a Flaminio. Questo lascia pensare che si sia trattato di un allontanamento volontario da parte sua. Inoltre, la sorella Orietta a Chi l’ha Visto ha spiegato che Luciana Martinelli, in passato, avrebbe avuto problemi psicologici. Gli inquirenti sperano di aver imboccato intanto una pista che li porti a rintracciare la giovane, che è anche volontaria in un canile della Muratella. La giovane ha con sé i propri documenti, mentre il suo cellulare è rimasto a casa.

