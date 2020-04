Infermiera incinta muore di Covid-19: il figlio nato col cesareo

Il figlio di un’infermiera incinta che è morta di Covid-19 sta reagendo “molto bene” dopo essere stato partorito tramite taglio cesareo d’emergenza.

Mary Agyeiwaa Agyapong, che lavorava al Luton and Dunstable University Hospital, a nord-ovest di Londra, è stata ricoverata in ospedale il 7 aprile. Il ricovero due giorni dopo il test positivo per il Coronavirus. La 28enne è morta domenica, ha confermato mercoledì in un comunicato il NHS Foundation Trust del Bedfordshire Hospitals. Ha lavorato per il sistema ospedaliero per cinque anni. Almeno 27 lavoratori del SSN sono ora morti per Coronavirus, ha dichiarato giovedì il segretario alla Sanità britannico Matt Hancock in un’intervista alla BBC.

Nato col cesareo il figlio dell’infermiera incinta morta di Covid-19

Quasi 14mila persone sono morte di coronavirus nel Regno Unito e oltre 100.000 sono risultati positivi, secondo il governo britannico. David Carter, CEO di NHS Foundation Trust del Bedfordshire Hospitals, ha confermato la morte di Agyapong “con grande tristezza”. Ha detto: “Mary ha lavorato qui per cinque anni ed è stata un membro molto apprezzato del nostro team, un’infermiera fantastica e un ottimo esempio di ciò che rappresentiamo”. Quindi ha concluso: “I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze sono con la famiglia e gli amici di Mary in questo momento triste. Chiediamo che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento”.

Incredibile la solidarietà nei confronti della famiglia della giovane: decine di migliaia di euro sono stati raccolti su una pagina di donazioni pubblicata su GoFundMe per sostenere le spese correnti del marito e del figlio. Agyapong – nota anche come Mary Mo – è stata una “benedizione per tutti quelli che ha incontrato e il suo amore, la sua cura e la sua sincerità saranno insostituibili”, recita una nota sul sito web della raccolta fondi. Catherine Clewes, che ha donato, ha descritto l’infermiera come “una persona così adorabile”, un altro sostenitore ha scritto: “Ci ha spezzato il cuore quando abbiamo ricevuto la notizia”.

