Chi è Daniela Lomazzo, l’anestesista in prima linea contro il Coronavirus: la dottoressa barese e l’impegno per non lasciare soli i malati.

La dottoressa Daniela Lomazzo, anestesista presso la Terapia Semintensiva del Policlinico di Bari, in queste settimane ha dimostrato un particolare impegno nella lotta al Coronavirus. Infatti, è lei tra le ideatrici degli hashtag #noirestiamoincorsia, #voirestateacasa, che sono poi diventati una campagna social virale. Il medico fa parte di un gruppo di operatrici sanitarie del Policlinico di Bari, che ha deciso di metterci la faccia e di sottolineare un aspetto importante, ovvero la prevenzione.

L’impegno di Daniela Lomazzo, dottoressa in prima linea contro il Coronavirus

Piccoli sacrifici come quello di restare a casa, ha sottolineato in sostanza, aiutano sé stessi e gli altri, compresi gli operatori sanitari nel loro lavoro. Evidenzia Daniela Lomazzo: “Solo così è possibile limitare i contagi e frenare la diffusione di questo ‘nemico insidioso’. Ci proponiamo di far capire che noi ci siamo, siamo sempre in corsia, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per evitare ulteriori contagi che potrebbero davvero creare un sovraccarico alle strutture sanitarie. Soprattutto in questi giorni di aumento esponenziale dei casi di contagio”.

Ma c’è anche una consapevolezza importante: riguarda la solitudine dei pazienti ricoverati nei reparti Covid. Per tale ragione, l’anestesista barese ha dato vita a un’altra importante iniziativa sul territorio. Infatti, attraverso tablet e videochiamate messi a disposizione, i pazienti possono sentire i loro parenti. La dottoressa Lomazzo ha spiegato: “Vedere fisicamente i parenti li fa sentire meno soli, e li aiuta anche nella terapia”.

