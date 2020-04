Michelangelo Tommaso: chi è Filippo di Un Posto al Sole

Chi è Michelangelo Tommaso: carriera, curiosità e vita privata dell’attore che interpreta il ruolo di Filippo nella soap opera Un posto al sole.

Figlio del musicista Vito Tommaso, romano classe 1980, Michelangelo Tommaso inizia la sua formazione frequentando un corso di recitazione con Simona Corradi e un laboratorio teatrale con Sean Patrick Lovett. Ai primi anni Duemila, debutta in teatro con Lisistrata di Aristofane e sul piccolo schermo con la serie tv in onda su Rai 2, Compagni di scuola. Ma nel 2002 col ruolo di Filippo Sartori in Un posto al sole diventa molto amato, soprattutto dal pubblico femminile.

Carriera e curiosità su Michelangelo Tommaso

Fa parte del cast della nota soap opera fino al 2007, per poi riprendere quel ruolo a partire dal 2010. Nel frattempo, ottiene dei piccoli ruoli in produzioni internazionali. In particolare è nel cast dei film Due gemelle a Roma, regia di Steve Purcell, al fianco delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, e Gangs of New York, regia di Martin Scorsese. Sul piccolo schermo, è anche protagonista di una puntata della serie di Canale 5, R.I.S. 2 – Delitti imperfetti.

Nel 2007, arriva anche il primo ruolo di rilievo sul grande schermo, nel film Saturno contro, diretto da Ferzan Özpetek, dove interpreta il bisessuale Paolo. Appare, con il ruolo del “tronista” Giampiero, nella sit-com 7 vite, in onda su Raidue. Sempre sul piccolo schermo, lo vediamo su Raiuno con il film tv Le ali, regia di Andrea Porporati. Ma è come detto Un posto al sole a fare la sua fortuna, non solo lavorativa. Infatti, sul set della soap opera conosce la sua attuale compagna, Samanta Piccinetti, la quale interpreta il ruolo di Arianna.

