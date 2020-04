La tragedia di una giovane donna inglese, Salina Shaw: neo mamma di 37 anni morta di Coronavirus 8 giorni dopo il parto.

Una donna di 37 anni è morta di Covid-19 otto giorni dopo il parto, dando il via a richieste per il governo di adottare ulteriori misure per proteggere le donne incinte “terrorizzate” in tutto il Regno Unito. Salina Shaw, che era diabetica, risultò positiva per Covid-19 e diede alla luce una figlia il 4 aprile, ma morì la domenica di Pasqua. Scrivendo su Facebook, sua cugina ha affermato che la giovane scomparsa era “una forza da non sottovalutare, una potente mamma single, con il fuoco nella pancia e la determinazione”.

Leggi anche –> Infermiera incinta muore di Covid-19: il figlio nato col cesareo

Il dramma di una neo mamma morta di Coronavirus

La Shaw aveva pubblicato un’ecografia del suo bambino, il suo terzo figlio, su Facebook il 18 marzo, scrivendo: “Ti amiamo e non vediamo l’ora di incontrarti tra 6 settimane”. In risposta al commento di un’amica, ha aggiunto: “Sensazione di ansia nel portare in grembp un bambino in questo casino”. Salina Shaw, educatrice e imprenditrice di Southend, nell’Essex, era vegana, in buona salute e aveva seguito le linee guida sul distanziamento sociale, ha detto al tabloid The Sun il suo partner Abdul Bangura.

La famiglia della donna morta ha lanciato una raccolta fondi per i suoi figli. La notizia arriva dopo la morte di Mary Agyeiwaa Agyapong, un’infermiera che ha lavorato in un reparto generale all’ospedale universitario di Luton e Dunstable per cinque anni. La giovane donna era incinta e il figlio è nato in vita. Suo marito, Ernest Boateng, è in isolamento. Non è noto se il bambino abbia contratto Covid-19.

Leggi anche –> Coronavirus, la controversa tesi: “Sparisce da solo dopo 70 giorni”