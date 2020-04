Il geniale Antonio Fischetto brevetta filtri per mascherine anti Covid realizzate con i mozziconi di sigarette, ospite a I Fatti Vostri.

Antonio Fischetto, da tempo impegnato in ricerca e sviluppo di idee innovative, in queste settimane di emergenza Coronavirus sta facendo molto parlare di sé. Il giovane inventore infatti ha realizzato un brevetto di filtri per mascherine creati riciclando mozziconi di sigarette. Il progetto si chiama “Isabel” e gli ha dato la possibilità di essere intervistato da giornali e televisioni. Al progetto si è interessata anche Sammontana, che peraltro ha inviato al geniale inventore anche un carico di gelati.

Dai mozziconi di sigarette, filtri per mascherine anti Covid: chi è Antonio Fischetto

Così lui, originario di Orbassano, ha pensato bene di distribuire quel carico alle persone più fragili, ovvero a residenti in Rsa e case di riposo della sua zona di origine. In questi giorni davvero difficili, storie come quella di Antonio Fischetto, che è ospite il 20 aprile della trasmissione I Fatti Vostri, sono storie affascinanti, che uniscono speranza e ingegno. La speranza che la situazione in Italia possa migliorare in tempi rapidi e l’ingegno di chi si mette in prima linea per cercare e trovare soluzioni alternative ed efficaci.

Ai quotidiani locali, Antonio Fischetto ha raccontato: “Per il progetto Isabel ho vissuto un momento di notorietà, con diversi passaggi anche in televisione e per questo sono stato contattato da Sammontana. Mi sono ritagliato un momento libero dal lavoro e ho trovato un’ottima sponda negli amministratori locali che si sono messi a disposizione in prima persona per la distribuzione del dono”.

