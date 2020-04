Coronavirus, Conte annuncia: “Riapertura 4 maggio, decide Governo”

Giuseppe Conte annuncia imminenti decisioni riguardo l’emergenza Coronavirus: “Riapertura 4 maggio, decide Governo”.

In un lungo post su Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte traccia il bilancio di questi 40 giorni di lockdown, ringrazia la generosità e l’impegno degli italiani e rilancia sulla progressiva riapertura dal 4 maggio in poi. Osserva il premier: “Molti cittadini sono stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto”.

L’intervento di Conte sul Coronavirus: il post su Facebook

Quindi aggiunge: “Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all’obiettivo di preservare l’efficienza del sistema produttivo. Ma una decisione del genere sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme”. Ricorda quindi: “Non possiamo abbandonare la linea della massima cautela, anche nella prospettiva della ripartenza”. Conte, insomma, dice no alle improvvisazioni: “L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato”.

Vengono altresì ricordati nell’intervento di Conte l’apporto della Protezione Civile e di Angelo Borrelli, del commissario Domenico Arcuri, del prof. Silvio Brusaferro “che insieme agli altri scienziati ed esperti sanitari del Comitato tecnico-scientifico ci forniscono un’analisi scientifica della curva epidemiologica” e in ultimo quello di Vittorio Colao, a capo della task force che deve gestire la fase 2. Ma il premier è netto: “Alla fine, ci assumeremo la responsabilità delle decisioni, che spettano al Governo e che non possono essere certo demandate agli esperti, che pure ci offrono una preziosa base di valutazione. Assumeremo le decisioni che spettano alla Politica come abbiamo sempre fatto: con coraggio, lucidità, determinazione”. Infine arriva un no netto alle divisioni e un invito: “Smettiamola di essere severi con il nostro Paese. Tutto il mondo è in difficoltà. Possiamo essere fieri di come stiamo affrontando questa durissima prova”.

