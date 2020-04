Renzo Arbore contro Barbara D’Urso: “Cattivo gusto sul Coronavirus”

Il mattatore della televisione italiana Renzo Arbore contro Barbara D’Urso e i programmi di Mediaset, l’attacco: “Cattivo gusto sul Coronavirus”.

L’emergenza Coronavirus sta facendo sì che la televisione rispecchi dai propri archivi programmi di qualità, inoltre fioriscono produzioni di un certo interesse culturale. Si pensi ad esempio alla grande offerta che sta mettendo a disposizione la Rai attraverso i suoi canali culturali, come Rai Storia e Rai Scuola. Su questo tema, è intervenuto Renzo Arbore, volto storico e mattatore della televisione italiana, intervistato dal quotidiano ‘Avvenire’.

L’attacco di Renzo Arbore a Mediaset e Barbara D’Urso

“La Rai ha il dovere di marcare sempre più la differenza con Mediaset che, anche adesso, continua imperterrita come se niente fosse a trasmettere della robaccia”, è il pensiero di Renzo Arbore. Un attacco che è ben mirato, come suggerisce quanto afferma successivamente. Nel mirino, infatti, finiscono i programmi di Barbara D’Urso: “Il punto più basso l’ha toccato con l’Eterno riposo recitato da Salvini e Barbara D’Urso. Un mix di cattivo gusto aver inserito in un programma di così basso livello una preghiera intima”.

In un’altra intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, Renzo Arbore spiega poi di essere stato male prima dell’emergenza Coronavirus: “Me la sono vista brutta, ma brutta brutta, a Natale, sotto le feste, prima della pandemia. Una broncopolmonite che non passava. Lunga convalescenza. E adesso sto ancora in casa, anche per l’età sono a rischio coronavirus, lo so bene”. E ai suoi coetanei consiglia: “Rompete le scatole ai figli e ai nipoti perché vi insegnino i rudimenti per viaggiare su internet, per andare sui social, e vedrete come rinverdirete. Troverete tutto il mondo là dentro, pure quello che è passato e non avete più potuto gustare. Poi oggi non saper maneggiare un computer è un impedimento grave”.

