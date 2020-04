Coronavirus: morti due bambini, avevano 4 anni e 5 mesi

Morti a causa del Coronavirus due bambini, avevano 4 anni e 5 mesi: le tragedia in Giamaica e a New York, la più piccola figlia di un pompiere.

La figlia neonata del pompiere di New York Jerel La Santa è morta di Coronavirus, confermano sua madre e la FDNY Hispanic Society. La piccola, di nome Jay-Natalie La Santa, aveva 5 mesi. “La mia bambina era così bella”, ha detto a ABC News Lindsey La Santa, sua madre. La FDNY Hispanic Society ha intanto rilasciato una dichiarazione: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia La Santa in questo periodo tragico”.

Leggi anche –> Coronavirus Italia: il calendario e le date della riapertura

Chi sono i due bambini morti di Coronavirus: le loro storie

Jerel La Santa è stato nominato come pompiere meno di un anno fa, a novembre 2019, secondo l’FDNY. Lo stato di New York ha avuto solo due morti – su 15.740 in totale – di persone di età inferiore a 9 anni fino a mercoledì, secondo il Dipartimento della Salute. La Santa aveva appena terminato il suo primo turno da pompiere di New York nel Bronx alla fine di marzo, quando scoprì che la sua giovane figlia Jay-Natalie era in un pronto soccorso. La situazione è precipitata nei giorni scorsi. Oltre 30mila dollari per aiutare i genitori della piccola sono stati raccolti in poche ore su GoFundMe.

Ma non è solo la piccola Jay-Natalie l’unica vittima minore di Coronavirus in queste ore, una drammatica notizia arriva anche dalla Giamaica. Qui, un bambino di quattro anni che è risultato positivo al Coronavirus è morto. Il ministro della Sanità, Christopher Tufton, afferma che il bambino è morto all’ospedale regionale della Cornovaglia a St James giovedì sera. Non ci sono altri dettagli sulla morte del piccolo. In Giamaica, questa è la seconda vittima di questa settimana, la settima in totale su 257 casi accertati.

Leggi anche –> Coronavirus, vaccino: Oxford avvia oggi i test sugli uomini