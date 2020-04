Coronavirus: ancora una piccola vittima, aveva solo sette anni

Aveva solo sette anni ed è morta in ospedale: ancora una piccola vittima per il Coronavirus, il caso in Bangladesh, ieri altri due morti.

Ancora una piccola vittima del Coronavirus viene segnalata in queste ore: al Friendship Government Hospital in Bangladesh, è infatti morta una bambina di sette anni. La piccola è deceduta nella notte all’unità di terapia intensiva, ha detto la dott.ssa Shehab Uddin, sovrintendente dell’ospedale. Nelle scorse ore, era morta Jay-Nathalie, figlia neonata del pompiere di New York Jerel La Santa. Sempre ieri, dalla Giamaica veniva segnalata la morte di un bambino di sette anni.

Chi è la nuova piccola vittima del Coronavirus

La notizia del nuovo decesso viene diffusa in queste ore dal Daily Star. La dottoressa che aveva in cura la piccola ha spiegato: “Le sue condizioni erano critiche … Era una paziente con problemi ai reni, affetta da sindrome nefrosica”. Fonti dell’ospedale hanno riferito che fu sua madre a risultare positiva al Covid-19 per la prima volta e fu ricoverata in ospedale. Un paio di giorni dopo, anche la bambina è risultata positiva. Con il deteriorarsi delle sue condizioni, la bambina di sette anni è stata messa in terapia intensiva due o tre giorni fa.

A quanto pare, la madre della piccola è riuscita a riprendersi, mentre la bambina non ce l’ha fatta. Il tasso di mortalità dei bambini di Covid-19 è molto basso in tutto il mondo, ma i medici dicono che le persone di qualsiasi età con patologie pregresse sono vulnerabili alle infezioni. Almeno 131 pazienti Covid-19 sono morti e 4.689 sono stati infettati dal virus fino a ieri nel Paese asiatico, secondo la direzione generale dei servizi sanitari. Sono 2,8 milioni i casi accertati nel mondo, le vittime sfiorano le 200mila.

