Messina: giovane di 29 anni morto a causa del Coronavirus

Giovane di 29 anni morto a causa del Coronavirus: è la vittima meno anziana della provincia di Messina, aveva patologie pregresse e sembrava guarito.

Si è spento a soli 29 anni al Covid Hospital Cutroni-Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto un giovane residente a Gioiosa Marea, nel messinese. Si tratta della vittima più giovane della provincia di Messina ed era ricoverato da circa una settimana, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il giovane – da quanto si apprende – aveva altre gravi patologie pregresse. Il giovane qualche giorno fa era risultato negativo al primo tampone, era in attesa così del secondo tampone che confermasse la guarigione dal Coronavirus.

Leggi anche –> Coronavirus: morti due bambini, avevano 4 anni e 5 mesi

Coronavirus in provincia di Messina: il bilancio

Ma evidentemente i danni che il Coronavirus avevano causato al suo organismo sono risultati comunque fatali. Nelle scorse ore, la tragica notizia del decesso del 29enne. Sono in tutto 45 le vittime messinesi, 32 erano in arrivo da case di riposo. Anche in questo caso specifico, dunque, la grave situazione in strutture come le Rsa è tra le cause principali del diffondersi di questa malattia.

Nelle scorse ore, in zona si ha notizia anche di cinque guariti: al Policlinico due donne di 75 e 71 anni; all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona due donne di 87 e 81 anni; all’ospedale “Papardo” di Messina una donna di 76 anni. Sempre in provincia di Messina, a Roccalumera, si è avuto nelle scorse ore anche un altro decesso. La persona deceduta è un anziano del posto, ricoverato però all’ospedale di Catania.

Leggi anche –> Coronavirus Italia: il calendario e le date della riapertura