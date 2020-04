Sal Da Vinci, l’impegno del cantante contro il Coronavirus

L’impegno del cantante Sal Da Vinci contro il Coronavirus: una raccolta fondi per il Cotugno di Napoli e tante iniziative di solidarietà.

Sono tanti gli artisti che in queste settimane si stanno muovendo per finanziare la lotta al Coronavirus. Tra questi, è molto attivo il cantante Sal Da Vinci, napoletano nato a New York, che in questi giorni ha dato il via ad una raccolta fondi per supportare l’Ospedale Cotugno di Napoli. La sua iniziativa nasce in collaborazione con l’oncologo italiano Antonio Giordano, presidente di Sbarro Health Research Organization presso la Temple University di Philadelphia e columnist de La Voce di New York.

Coronavirus: il cantante Sal Da Vinci in prima linea

Tifosissimo della squadra partenopea, qualche giorno fa, Sal Da Vinci ha spiegato che la vittoria più bella secondo lui sarà quella contro il Coronavirus: “Viviamo tutti con il fiato sospeso ma l’urlo più forte, insieme a quello per un gol dei nostri ragazzi, sarà quando avremo vinto questa partita contro il virus”. Il cantante ha intanto aperto una pagina per le donazioni su GoFundMe: finora sono stati raccolti quasi 10mila euro. Fondi che andranno appunto al Cotugno di Napoli, ma “si contribuirà inoltre a destinare fondi e buoni spesa per le famiglie bisognose della 1° Municipalità di Napoli”.

Tra i tanti impegni di questi giorni, Sal Da Vinci, che ha pubblicato una ‘quarantena version’ di Si Tu insieme a Mr. Hyde, sarà protagonista di “Artisti in quarantena”, un programma televisivo realizzato da Maria Claudia Pesapane insieme a Flavio Massimo e Manuel Aka. “L’arte ci rende uniti e allieta le nostre giornate”, spiegano gli autori del programma, che va in onda su PiuenneTV, canale 17 del Digitale Terrestre, e che ha visto il contributo tra gli altri di Peppe Barra.

