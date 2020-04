Conte: “Coronavirus, bilanciato interessi e valori Costituzione” – VIDEO

Intervento alla Camera dei deputati del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Coronavirus, bilanciato interessi e valori Costituzione”.

“Il governo ha sempre compreso la gravità del momento e proprio per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata: c’è stato accurato bilanciamento di tutti gli interessi e i valori coinvolti, buona parte dei quali di rango costituzionale”, lo ha detto Giuseppe Conte aprendo il suo intervento alla Camera dei Deputati sull’emergenza Coronavirus. Il premier è stato criticato per essersi presentato in Aula senza mascherina, ma da parte del presidente Roberto Fico è stato spiegato che vista la distanza di sicurezza non era necessaria.

L’intervento di Conte sul Coronavirus – LIVE

Conte ha sottolineato: “Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precedenza nella storia della Repubblica, siamo costretti a riconsiderare modelli di vita, a rimeditare i nostri valori, a ripensare il nostro modello di sviluppo. Sono giorni in cui è vivace il dibattito, anche critico, sulle decisioni assunte. La vivacità rileva la forza e la vitalità del nostro sistema democratico. Il governo ha sempre inteso la gravità della situazione, non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata e tanto meno solitaria”. Quindi sulla fase 2: “E’ un primo passo fondamentale necessario a tanti cittadini lavoratori imprenditori per la riconquista di una vita quanto più normale, serena. Questa nuova fase sarà una fase di convivenza con il virus. Non di liberazione dal virus. Siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo usciti”.

Il premier chiede pazienza: “Una riapertura incauta porterebbe a una recrudescenza del contagio. E’ evidente che se si riaprissero la scuola, tutti i luoghi di lavoro, se si autorizzassero senza restrizioni le relazioni sociali, tutto ciò darebbe impulso alla crescita dei contagi ed è per questo che il governo ha operato una scelta, decidendo di partire dal lavoro, adottando tutte le misure di sicurezza”. Infine: “Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precedenza nella storia repubblica, siamo costretti a riconsiderare modelli di vita, a rimeditare i nostri valori, a ripensare il nostro modello di sviluppo. Sono giorni in cui è vivace il dibattito, anche critico, sulle decisioni assunte. La vivacità rileva la forza e la vitalità del nostro sistema democratico”.

