Giovane medico e padre di 3 figli morto di Coronavirus: “Non ho paura”

By

Un giovane medico britannico, Nasir Khan, 46 anni e padre di 3 figli, è morto di Coronavirus: “Non ho paura”, aveva detto ai colleghi.

Un medico del pronto soccorso è morto di Coronavirus dopo aver detto ai colleghi “di non avere paura e di aver curato i pazienti con tutto il cuore”. Il dott. Nasir Khan, 46 anni, un acuto consulente di unità medica che ha lavorato presso il Dewsbury and District Hospital nel West Yorkshire, è morto questa settimana dopo essersi ammalato circa un mese fa.

Leggi anche –> Coronavirus: morto Adriano Rinaldi, volto noto di Bologna

La morte di un giovane medico che ha contratto il Coronavirus

Il coraggioso medico aveva detto ai colleghi che dovevano “non avere paura” mentre trattavano i pazienti malati di Covid-19. Ricoverato al Royal Bolton Hospital, nella Greater Manchester, il 6 aprile dopo aver contratto Covid 19, l’eroico medico padre di tre figli è deceduto nelle scorse ore. Una pagina GoFundMe creata per la moglie del dottore, 43 anni, i due figli, di 19 e 15 anni e la figlia di 13 anni, ha già raccolto oltre 35mila euro in poche ore. I colleghi hanno descritto il dott. Khan, che viveva a Bolton, come “un medico estremamente premuroso, dedito alla professione e laborioso”, sottolineando che era “il cuore e l’anima del reparto”.

Suo figlio, Mahad Ali Khan, ha detto che suo padre era un “padre, marito, figlio, fratello e amico” amorevole, premuroso e molto amato “che ha dedicato la sua vita alla sua famiglia e alla sua professione”. Il figlio del medico ha dichiarato: “Era incredibilmente forte e ci siamo sempre rivolti a lui per il supporto, poiché era una guida e una luce splendente”. Il ragazza ha sottolineato ancora: “Era compassionevole, umile e leale. Aveva sempre messo la sua famiglia e i suoi amici davanti a se stesso ed era estremamente generoso. Cercava sempre la minima scusa per aiutare chi era nel bisogno. La sua natura laboriosa e la sua personalità affascinante gli hanno permesso di rendere la vita ancora più piacevole”.

Leggi anche –> Germania: la verità sul lockdown e le nuove misure dal 4 maggio