Morto Sam Lloyd: la star di Scrubs uccisa da un cancro al cervello

Addio a Sam Lloyd, cordoglio e dolore per il noto attore morto nelle scorse ore: la star di Scrubs uccisa da un cancro al cervello.

Sam Lloyd, un attore noto per aver interpretato l’avvocato Ted Buckland in “Scrubs”, è morto. Il suo agente lo ha confermato a Variety. Aveva 56 anni. Nel gennaio 2019, a Lloyd è stato diagnosticato un tumore cerebrale inoperabile. Il cancro alla fine si è diffuso ai suoi polmoni, mascella, fegato e colonna vertebrale. Ha ricevuto la diagnosi poche settimane dopo che sua moglie Vanessa ha dato alla luce il loro primo figlio. Oltre che per il suo ruolo in Scrubs, era noto anche per altre serie televisive e film.

Cordoglio e dolore per la morte di Sam Lloyd, attore di Scrubs

Lloyd era anche un musicista di talento. Ha cantato in un gruppo a cappella, The Blanks. La band ha fatto diverse apparizioni in “Scrubs”. Inoltre, ha suonato il basso in The Butties, una tribute band dei Beatles. L’attore era stato anche scritturato per dirigere un musical rock country, “With Pam and Gil”, che fu messo in pausa quando ricevette la diagnosi di cancro. Bill Lawrence, creatore di “Scrubs”, ha condiviso una foto dietro le quinte in ricordo di Sam Lloyd: “Oggi penso molto a Sam Lloyd. Davvero un ragazzo così gentile e dolce. Mancherà a così tanti”.

Anche il suo collega nel cast della serie Scrubs, Zach Braff, ha pubblicato un ricordo di “uno degli attori più divertenti con cui abbia mai avuto la gioia di lavorare”. Ha quindi pubblicato un video del gruppo a cappella di Lloyd che canta “Somewhere Over the Rainbow”. La notizia della morte dell’attore ha avuto molta risonanza anche nel nostro Paese: in Italia, infatti, la serie televisiva Scrubs è stata sempre molto seguita.