Coronavirus: cosa accadrà se un vaccino non venisse prodotto

Cosa accadrà se un vaccino contro il Coronavirus non venisse mai prodotto: la convivenza con il virus nelle città del mondo sarà complicata.

Mentre interi Paesi rimangono bloccati nel mondo e miliardi di persone perdono il loro lavoro o comunque una fonte di sostentamento, si lavora a una possibile soluzione alla crisi del Coronavirus, ovvero un vaccino. Ma c’è un’altra possibilità, nel peggiore dei casi: che nessun vaccino sia mai sviluppato. In quel momento, piuttosto che sconfiggere il Covid-19 dovremo imparare a conviverci, dicono gli esperti. Ma cosa vuol dire? Le città si apriranno lentamente e verranno restituite alcune libertà, ma resteranno restrizioni se vengono seguite le raccomandazioni degli esperti. I test e la tracciabilità fisica diventeranno parte della nostra vita a breve termine, ma in molti paesi, un brusco autoisolamento potrebbe essere sempre all’orizzonte.

L’ipotesi: nessun vaccino verrà prodotto contro il Coronavirus

Possono essere sviluppati trattamenti e cure sanitarie, ma ogni anno potrebbero ancora verificarsi focolai della malattia e il bilancio delle vittime globale continuerebbe a salire. All’ottimismo della politica rispetto allo sviluppo del vaccino, si contrappone la cautela della scienza. La possibilità è presa molto sul serio da molti esperti, perché è successo prima. Parecchie volte. “Esistono alcuni virus contro i quali non abbiamo ancora vaccini”, afferma il dott. David Nabarro, professore di salute globale all’Imperial College di Londra. Per tale ragione, non possiamo dare per scontato che un vaccino superi tutti i test di efficacia e sicurezza. “È assolutamente essenziale che tutte le società di tutto il mondo si trovino in una posizione in cui sono in grado di difendersi dal Coronavirus come una minaccia costante e di essere in grado di affrontare la vita sociale e l’attività economica con il virus in mezzo a noi”, dice l’esperto alla CNN.

La maggior parte degli esperti rimane fiduciosa che alla fine verrà sviluppato un vaccino Covid-19; in parte perché, a differenza delle precedenti malattie come l’HIV e la malaria, il Coronavirus non si trasforma rapidamente. Molti, tra cui il direttore del National Institute of Allergy e Malattie infettive Dr. Anthony Fauci, suggeriscono che potrebbe accadere tra un anno o al massimo 18 mesi. Altri si spingono più in là con le tempistiche, muovendosi con cautela. Ha dichiarato alla CNN il dott. Peter Hotez, decano della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine di Houston che un vaccino non è mai stato introdotto nel mercato dopo appena un anno dallo sviluppo: “Non significa che sia impossibile, ma sarà un risultato piuttosto eroico”.

