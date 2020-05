Fase 2 Coronavirus: traffico regolare, scongiurate situazioni di disagio

Si apre senza grossi problemi la Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus: traffico regolare, scongiurate situazioni di disagio che si temevano.

“Mi appello ancora una volta all’autocontrollo dei singoli cittadini per quanto riguarda il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria. Che non è finita”, questo l’appello del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un’intervista a La Stampa. Ha sottolineato il ministro: “Dobbiamo proteggerci e proteggere gli altri dal contagio, mantenendo quegli stili di vita che abbiamo già responsabilmente modificato nella prima fase dell’emergenza”. Quindi torna a ribadire che ci sarà equilibrio nei controlli, valutando le singole situazioni.

Traffico e spostamenti da Nord a Sud nel primo giorno di Fase 2 Coronavirus

Ma come sta andando questo primo giorno di Fase 2? Ovunque, da Nord a Sud, la situazione sembra al momento sotto controllo. Aumentato rispetto ai giorni scorsi il traffico sulla Autostrada A1 nel tratto che collega la Lombardia e l’Emilia, mentre in generale a Milano c’è poca gente sugli autobus. Ha spiegato il sindaco Beppe Sala: “La preoccupazione per la ripartenza c’era e il servizio è stato buono ma soprattutto i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente”. Secondo Trenord, si registra una presenza sui treni del 30% rispetto alla norma. Il traffico è in aumento su tutte le grandi città ma non si verificano situazioni complicate, come lunghe code.

Fa eccezione Roma, dove il trasporto pubblico sta dando qualche problema e anche il traffico sembra più intenso, soprattutto sul Grande Raccordo Anulare. Aumentato di circa il 10% il traffico sulle autostrade in Veneto, quindi una situazione abbastanza contenuta, invece è scarso a Venezia. In città non ci sono turisti e anche la stazione di Santa Lucia, solitamente uno dei punti di maggiore afflusso turistico, è vuota. Al Sud la situazione è stessa: traffico in aumento ma regolare da Napoli a Palermo, passando per Bari.

