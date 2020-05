Coronavirus Bologna, anziana morta: conoscente le ruba 10mila euro

Bologna, anziana morta di Coronavirus: conoscente le ruba 10mila euro dal bancomat e salda i debiti, scoperta dal figlio e denunciata.

Una vicenda squallida quella che arriva in queste ore da Anzola Emilia, nel Bolognese. Una donna di 31 anni viene accusata di aver usato il bancomat di una pensionata di 71 anni, sua conoscente, deceduta all’Ospedale Maggiore di Bologna, a causa del Coronavirus. La giovane donna – a quanto pare – aveva da saldare un vecchio debito di 10mila euro e appunto si sarebbe appropriata del bancomat della defunta. I fatti sono stati scoperti dai militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno denunciato la 31enne. Questa deve infatti ora rispondere di frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico e indebito utilizzo di carta di pagamento.

Frode Coronavirus: salda i debiti con i soldi dell’anziana morta

Ancora sono poco chiari diversi aspetti della vicenza, ma sembra che comunque la 31enne sarebbe riuscita a entrare in possesso del bancomat e pin dell’anziana. Anche i parenti della vittima erano ricoverati in ospedale, così la giovane ha utilizzato la carta elettronica per estinguere il proprio debito. Ha effettuato, a quanto risulta, due bonifici bancari verso un altro istituto di credito. Non solo: avrebbe anche prelevato 500 euro dalla carta. Il tutto davanti alle videocamere di sorveglianza della banca, con una disinvoltura estrema.

I militari dell’Arma dei Carabinieri, dopo la prima denuncia, sono risaliti allo sportello da cui erano stati inoltrati i bonifici. Hanno identificato la donna, quindi sono risaliti anche alla documentazione annessa alle operazioni bancarie fatte senza alcun consenso. I carabinieri sono riusciti anche a recuperare parte del denaro sottratto in maniera illecita. Secondo la ricostruzione fatta finora, la donna uccisa dal Coronavirus si fidava della giovane, con cui era in confidenza. Una volta dimesso dall’ospedale, il figlio della 71enne ha scoperto l’inganno. Infatti, ha avvertito la banca che la madre era morta. Sono state avviate le procedure per la chiusura del conto e sono emerse così quelle tre operazioni.

