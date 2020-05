“Non sottovalutate il Coronavirus”, medico si ammala e muore

Un oculista che ha avvertito le persone dei pericoli della sottovalutazione del Coronavirus è morto dopo aver contratto la malattia.

Il dottor Paul Kabasele, un oculista “molto amato” di Londra, è morto dopo aver combattuto il virus per un mese in ospedale. Nel suo tempo libero è stato pastore della chiesa per più di 30 anni e ha tenuto regolarmente prediche per l’Assemblea Cristiana del Rock of Ages nel sud-est di Londra. In un video online girato prima della sua malattia, il dott. Kabasele ha esortato i seguaci della chiesa a prendere sul serio il virus e a non mettere in pericolo le “vite” degli altri.

Medico lancia allarme Coronavirus: si ammala e muore

In una dichiarazione, il Trust Trust NHS Foundation dell’ospedale Moorfields ha affermato che il 58enne era un “medico veramente dotato e operoso” che aveva lavorato nel loro ospedale di Croydon per un decennio. “Ha fornito un livello eccezionale di assistenza ai suoi pazienti, grazie alla sua natura calorosa, rassicurante e generosa”, ha aggiunto l’ospedale. Originario della Repubblica Democratica del Congo, si diceva anche che il dott. Kabasele “lavorasse instancabilmente” per migliorare la salute degli occhi delle persone nel suo paese d’origine.

Rock of Ages ha affermato di supportare la famiglia del dottore dopo la sua morte, aggiungendo: “Abbiamo perso un grande modello e un padre, ma ci rallegriamo perché ha recitato la sua parte ed è ora in pace con il nostro signore Gesù Cristo”. In queste ore, sono molti i messaggi di vicinanza alla famiglia del medico ucciso dal Coronavirus. Spiega un amico e seguace della stessa assemblea cristiana guidata dal dott. Kabasele: “Il dottor Paul era un pastore pieno di umiltà. Mi manca il tono dolce della sua voce. Era un modello da seguire”.

