Morto cantante folk: aveva raccolto 500mila euro contro il Coronavirus

Didi Kempot, cantante folk indonesiano, è morto improvvisamente: un mese fa, aveva raccolto 500mila euro contro il Coronavirus.

Il cantante folk indonesiano Didi Kempot è morto a 53 anni, settimane dopo aver raccolto circa 500mila euro in un concerto speciale. I fondi sono stati utilizzati per combattere la pandemia di Coronavirus. Il cantante, molto noto nel suo Paese e in diverse parti del sudest asiatico, vero nome Dionisius Prasetyo, è morto martedì mattina all’ospedale Kasih Ibu di Surakarta, secondo Jakarta Post. Un portavoce dell’ospedale ha detto che il cantante era incosciente all’arrivo al pronto soccorso. La causa della sua morte non è stata confermata.

Chi era Didi Kempot, il cantante in prima linea contro il Coronavirus

L’amato cantante, soprannominato il Padrino dei Cuori infranti, si è esibito in un concerto nello studio musicale Lokananta l’11 aprile. Il concerto è stato trasmesso dalla televisione nazionale. Anche il presidente indonesiano Joko Widodo lo aveva seguito in diretta. Il concerto aveva raccolto 7,6 miliardi di rupie, l’equivalente di mezzo milione di euro. Fondi destinati per aiutare coloro che hanno perso il lavoro a causa della pandemia globale. L’Indonesia ha avuto poco più di 12.000 casi confermati di Covid-19, con 872 morti.

Kempot era noto soprattutto per il suo contributo al genere campur sari, che mescola sonorità folk a musica contemporanea. Nel 2019, ha vissuto una rinascita dopo un video di uomini che sembravano tristi mentre ascoltavano le sue canzoni diventate virali su Instagram. Il suo canale YouTube ufficiale ha oltre 1,1 milioni di iscritti. I suoi video hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. In queste ore, sono tantissimi i tributi all’artista da parte dei suoi fan.

