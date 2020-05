Coronavirus, il virologo Silvestri: “Il ‘mostriciattolo’ sta andando via”

Il virologo Guido Silvestri, docente presso la Emory University di Atlanta, traccia il suo bilancio sul Coronavirus: “Il ‘mostriciattolo’ sta andando via”.

Guido Silvestri, virologo docente presso la Emory University di Atlanta, Stati Uniti, ha commentato stamattina su Facebook gli ultimi dati riguardanti il Coronavirus in Italia. L’esperto medico di Senigallia, che vive appunto negli Usa, ha ancora una volta analizzato i dati. 94 le terapie intensive in meno in un solo giorno, 501 in meno il numero dei ricoveri ospedalieri totali. Numeri che dunque dimostrano un calo netto in appena 24 ore. Ieri anche la curva degli attuali positivi è scesa di molto.

L’analisi dei dati del virologo Silvestri sul Coronavirus in Italia

Silvestri osserva quindi: “Avanti così, un giorno alla volta, con prudenza, sempre ricordando la similitudine della nave tra i due scogli, ma anche con tanto ottimismo, perché il ‘mostriciattolo’ sembra davvero andare verso l’uscita…”. Passa poi a un’analisi del dato nel Sud Italia e spiega: “Come sapete ci sono diverse ipotesi sul perché l’Italia del Sud sia andata così bene, tra cui quella che sia merito esclusivo del lockdown (in realtà su questo ho i miei dubbi, visto che la gran parte dei decessi, nel Nord Italia, sono comunque avvenuti dopo il 10 marzo) e quella dell’effetto benefico del clima più mite”.

L’esperto virologo elogia i “tanti medici ed infermieri che sono stati bravissimi nel fare tesoro delle esperienze dei loro colleghi al Nord – sono in contatto con colleghi di Catanzaro, Napoli, Pescara, Cagliari, Bari, Catania, Lecce, Avellino, Messina etc., e sono rimasto molto colpito dalla loro competenza e professionalità”. Il secondo elogio è “per tutti gli abitanti del Sud, che in questo difficile frangente si sono comportati con grande disciplina e responsabilità. L’Italia meridionale in tante situazioni ha fatto e continua a fare fatica, ma nel caso di COVID-19 può davvero andare a testa alta”.

