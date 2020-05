Grecia, ex ministro della Salute Kremastinos morto di Coronavirus

L’ex ministro della sanità della Grecia, cardiologo e professore universitario Dimitris Kremastinos, è morto per il nuovo Coronavirus.

L’ex ministro della sanità della Grecia, cardiologo e professore universitario Dimitris Kremastinos, è morto per il nuovo Coronavirus. Lo hanno riferito funzionari greci venerdì. Aveva 78 anni. Kremastinos, un medico molto rispettato che divenne un nome familiare in Grecia come medico personale del defunto primo ministro Andreas Papandreou a metà degli anni ’90, era stato ammesso all’ospedale Evangelismos di Atene il 26 marzo. Non ce l’ha fatta ed è morto venerdì mattina dopo essere stato in terapia intensiva unità per Covid-19.

Leggi anche –> Maatje Benassi, la ciclista Usa accusata di aver esportato il Coronavirus

La morte di Coronavirus dell’ex ministro Kremastinos: chi era

Il ministro della sanità Vassilis Kikilias ha twittato che l’ex ministro “ha servito il settore sanitario con dignità e senso di responsabilità”. Molti gli omaggi all’esponente politico del centrosinistra, che era attualmente vicepresidente del parlamento e membro del partito KINAL di centrosinistra. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha reso omaggio, dicendo che “il mondo della scienza e della politica oggi ha perso un membro di spicco”. Il primo ministro ha twittato che il professore aveva “lasciato un’impronta speciale di dignità, responsabilità ed efficienza”.

Già importante cardiologo, Kremastinos è diventato famoso in Grecia quando è stato coinvolto nelle cure mediche di Papandreou, che ha trascorso gli ultimi mesi della sua carriera in condizioni critiche prima della sua morte nel 1996. Nato il 1 maggio 1942, Kremastinos è cresciuto nell’isola dell’Egeo orientale di Rodi prima di studiare medicina all’Università di Atene e all’Università di Londra. Ritornato in patria, ha istituito un’unità specializzata in terapia intensiva cardiaca in uno dei principali ospedali pubblici della capitale greca, e ha gestito il dipartimento cardiaco dell’ospedale di stato di Atene. Ha aderito al PASOK, quindi al KINAL dopo la sua nascita nel 2018. Kremastinos è stato ministro della salute della Grecia nel 1993-1996.

Leggi anche –> Coronavirus, lo studio: farmaci più veloci ed efficienti del vaccino