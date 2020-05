New York: un altro bambino è morto di Coronavirus, aveva 5 anni

Un altro bambino è morto di Coronavirus a New York: aveva solo 5 anni, l’annuncio del governatore Cuomo, forse legame con malattia di Kawasaki.

Un bambino di 5 anni a New York è diventato il secondo minore nello Stato Usa a morire per una malattia misteriosa legata al Coronavirus. Lo ha annunciato venerdì il Governatore di New York Andrew Cuomo. Cuomo ha detto che 73 bambini a New York sono stati gravemente malati e hanno necessitato di cure. “Sebbene rari, stiamo assistendo ad alcuni casi in cui i bambini affetti dal virus COVID possono ammalarsi con sintomi simili alla malattia di Kawasaki”, ha spiegato Cuomo, descrivendo quanto è accaduto come “l’incubo di ogni genitore”.

Leggi anche –> Coronavirus: morti due bambini, avevano 4 anni e 5 mesi

Bambino morto di Coronavirus a New York: Cuomo lancia l’allarme

La CBS di New York riferisce che un bambino è morto alla fine della settimana scorsa nella contea di Westchester dopo aver sofferto di complicanze neurologiche a causa della cosiddetta sindrome infiammatoria pediatrica multi-sintomo. Il ragazzo è risultato positivo agli anticorpi del Coronavirus. Si ritiene che la sindrome sia correlata alla malattia di Kawasaki, una malattia rara ma grave precedentemente osservata nei bambini con COVID-19 nel Regno Unito. Il dipartimento sanitario di New York sta ora indagando sui casi. Cuomo ha esortato le persone che credevano che i coronavirus non potessero colpire i bambini piccoli a ricredersi.

Almeno cinque dei circa 100 casi confermati del paese si trovano a Chicago, tra cui il 10enne Joshua Smith, che è stato in terapia intensiva per una settimana. La mamma di Smith, Lagwena, recentemente guarita dal coronavirus, ha dormito in ospedale con lui. “È difficile”, ha detto la madre di Smith a CBS News. “Ma non potrei immaginare la mia vita senza mio figlio”. All’inizio di questa settimana, dopo che 15 bambini sono stati ricoverati in ospedale con una condizione rara, il Dr. Demetre Daskalakis, vice commissario della Divisione per il controllo delle malattie del Dipartimento della Salute di New York City, ha confermato che potrebbe esserci una correlazione tra il Coronavirus e la sindrome di Kawasaki.

Leggi anche –> Grecia, ex ministro della Salute Kremastinos morto di Coronavirus