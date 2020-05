Terremoto Roma: trema la Capitale, migliaia di segnalazioni

Migliaia di segnalazioni per scossa di terremoto di magnitudo 3.3 alle porte di Roma, trema la Capitale: il tweet di Caterina Guzzanti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata oggi qualche minuto dopo le 5 del mattino alle porte di Roma. Nella Capitale la scossa è stata nitidamente percepita in particolare nell’area a nord-ovest. I comuni più vicini all’epicentro sono Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo. “Al momento alle sale operative dei Vigili del fuoco non sono giunte richieste di soccorso né segnalazione di danni”, chiarisce poco dopo un tweet dei Vigili del fuoco attraverso il proprio canale ufficiale.

Leggi anche –> New York: un altro bambino è morto di Coronavirus, aveva 5 anni

Scossa di terremoto a Roma: i commenti sui social

La scossa, a una profondità di 10 km, ha avuto epicentro a 11 km dalla Capitale: sono migliaia le segnalazioni, giunte attraverso i social network. Anche l’attrice Caterina Guzzanti, su Twitter, segnala di aver percepit il sisma. Un’utente sottolinea con un po’ di ironia: “Ho sempre saputo e studiato a scuola che i terremoti con epicentro a Roma sono praticamente impossibili ma naturalmente se mai sarebbe dovuto succedere non poteva non essere durante il 2020”.

Svegliarsi così con fuori covid uccelletti e tuoni. Eccheccazzo 2020 #terremoto — CaterinaGuzzanti (@CateGuzzanti) May 11, 2020

Sempre con ironia commenta un altro utente: “È per farci fare un ripasso di sismologia, ché qua sull’internet siamo rimasti indietro col programma”. La percezione è diversa di persona in persona e molti sono preoccupati per la scossa: “Sembra essere scoppiata una bomba”, il messaggio di un utente. In ogni caso, il terremoto non ha causato danni, sebbene sia stata una scossa percepita nitidamente.

Leggi anche –> Brescia, uccide la moglie davanti ai figli: il sindaco lancia l’allarme