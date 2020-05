Cosa sapere sull’attrice Valentina Corti: chi è Sonia nel film A Napoli non piove mai, carriera e curiosità, gli esordi e il successo di pubblico.

Nata a Roma, classe 1985, Valentina Corti entra nel mondo dello spettacolo giovanissima a 17 anni. Sono gli anni in cui inizia a fare pubblicità, quindi dopo il diploma si iscrive all’università alla facoltà di Economia. Lascia – dopo aver capito che la sua strada è la recitazione. L’esordio nella fiction è nel 2007 con la miniserie trasmessa da Raiuno “Fidati di me”, con Virna Lisi. Recita quindi in altre importanti serie televisive italiane, fino alla consacrazione nel 2014.

Leggi anche –> Mia Martini: le terribili accuse alla cantante scomparsa

Carriera e curiosità su Valentina Corti: cosa sapere sull’attrice

Quell’anno, infatti, interpreta, il ruolo di Sara Levi in Un medico in famiglia 9. Diviene famosa al grande pubblico perché nella fiction è la fidanzata di Lorenzo Martini interpretato da Flavio Parenti. Un amore che li porterà, almeno nella finzione, all’altare. Nel 2012 entra a far parte del cast di Titanic – Blood and Steel, nel ruolo di Violetta Silvestri. La produzione internazionale viene trasmessa in occasione del centenario del noto naufragio. Nel 2013 ha debuttato al cinema con Romeo and Juliet regia di Carlo Carlei, adattamento dell’opera di Shakespeare, interpretando una giovane domestica. L’anno dopo è nel cast di Fango e gloria – La Grande Guerra, film diretto da Leonardo Tiberi a cento anni dall’esplosione della Prima Guerra Mondiale.

Ottiene la nomination, insieme con Giulia Michelini, Miriam Dalmazio, Elena Radonicich e Vanessa Hessler per il premio Cinema L’Oreal Paris Italia come migliore attrice emergente. Alla fine, riuscirà a spuntarla sulle colleghe. Successivamente, inizia a Napoli le riprese di A Napoli non piove mai, film diretto da Sergio Assisi, del quale è coprotagonista nel ruolo di Sonia. A ottobre 2014 è una delle dieci premiate della XIII edizione del Premio Afrodite. Diventa così una delle attrici della nuova generazione più amate e seguite. Nel 2017 è la protagonista del film La sabbia negli occhi, scritto e diretto da Alessandro Zizzo, quindi affianca l’attore indiano Nawazzuddin Siddiqui nel film Rome Roam Main diretto dalla regista Tannishtha Chatterjee. Nel 2018, inoltre, interpreta il ruolo di Greta nel film Magari Resto di Mario Parruccini.